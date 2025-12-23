В окупованому Криму обмежили мобільний інтернет до кінця війни - росЗМІ
Київ • УНН
Окупаційна влада Криму обмежила мобільний інтернет до завершення повномасштабної війни в Україні. Це рішення, за словами окупаційного глави півострова Аксьонова, є необхідним для забезпечення безпеки півострова.
У Криму обмежили мобільний інтернет до завершення повномасштабної війни в Україні. Про це заявив призначений росією голова півострова Сергій Аксьонов, передає УНН із посиланням на The Moscow Times.
"Тут треба просто з цим упокоритися, включитися в інший режим роботи. Ці заходи вважаю достатніми для того, щоб забезпечити безпеку Криму", — сказав Аксьонов в ефірі росЗМІ.
За його словами, "вчинити по-іншому було неможливо". Він також зазначив, що інтернет може служити "як добрим цілям, так і поганим".
Видання зауважує, що до цього кримський мобільний оператор "Хвиля" повідомив про обмеження роботи месенджерів WhatsApp і Telegram, пославшись на рішення Роскомнагляду.
Місцева влада також стверджувала, що питання відключення мобільного зв'язку та інтернету під час атак безпілотників проходять обов'язкове узгодження з федеральними структурами.
У листопаді відповідне рішення ухвалила влада Ульянівської області. При цьому вони послалися на рішення федерального центру про розширення "зони безпеки" навколо стратегічних об'єктів.
