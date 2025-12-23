$42.150.10
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrex
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
"Нічого святого там немає": Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал "таманьнєфтєгаз" у краснодарському краї рф
В окупованому Криму обмежили мобільний інтернет до кінця війни - росЗМІ

Київ

Окупаційна влада Криму обмежила мобільний інтернет до завершення повномасштабної війни в Україні. Це рішення, за словами окупаційного глави півострова Аксьонова, є необхідним для забезпечення безпеки півострова.

В окупованому Криму обмежили мобільний інтернет до кінця війни - росЗМІ

У Криму обмежили мобільний інтернет до завершення повномасштабної війни в Україні. Про це заявив призначений росією голова півострова Сергій Аксьонов, передає УНН із посиланням на The Moscow Times.

"Тут треба просто з цим упокоритися, включитися в інший режим роботи. Ці заходи вважаю достатніми для того, щоб забезпечити безпеку Криму", — сказав Аксьонов в ефірі росЗМІ.

За його словами, "вчинити по-іншому було неможливо". Він також зазначив, що інтернет може служити "як добрим цілям, так і поганим".

Видання зауважує, що до цього кримський мобільний оператор "Хвиля" повідомив про обмеження роботи месенджерів WhatsApp і Telegram, пославшись на рішення Роскомнагляду.

Місцева влада також стверджувала, що питання відключення мобільного зв'язку та інтернету під час атак безпілотників проходять обов'язкове узгодження з федеральними структурами.

У листопаді відповідне рішення ухвалила влада Ульянівської області. При цьому вони послалися на рішення федерального центру про розширення "зони безпеки" навколо стратегічних об'єктів.

Антоніна Туманова

