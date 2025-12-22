У рф сповільнили роботу WhatsApp на 70-80% - ЗМІ
Київ • УНН
росіяни масово зіткнулися з проблемами при використанні месенджера WhatsApp, повідомляється про уповільнення роботи на 70-80% роскомнаглядом. За неповний день 22 грудня надійшло понад 2100 скарг на роботу додатку з 20 регіонів росії.
росіяни масово зіткнулися з проблемами при використанні месенджера WhatsApp. Як повідомляють росЗМІ, роскомнагляд сповільнив роботу месенджера на 70-80%, передає УНН.
Деталі
За даними сервісу "Сбой.рф", за неповний день 22 грудня з 20 регіонів росії надійшло понад 2100 скарг на роботу додатку на противагу в середньому 270 звернень на день минулого тижня. Найбільше скарг направили користувачі з москви (58% від загальної кількості), санкт-петербурга (13%) та московської області (8%). Також про проблеми повідомили мешканці калінінградської, володимирської, свердловської, новосибірської областей, краснодарського краю, татарстану, карелії та ін.
За словами джерела на телеком-ринку, яке цитують росЗМІ, з сьогоднішнього дня роскомнагляд уповільнив роботу месенджера на 70-80%. Оператори зв'язку до цього не мають відношення, підкреслив співрозмовник росЗМІ.
Як випливає із звернень росіян на Downdetector, у WhatsApp з поточним рівнем уповільнення некоректно працюють оповіщення, виникають зависання під час завантаження, а також є труднощі з надсиланням текстових повідомлень, пише The Moscow Times.
Видання зауважує, що у середині серпня роскомнагляд офіційно оголосив про обмеження дзвінків у WhatsApp і Telegram, пояснивши це тим, що вони використовуються шахраями для "вимагання грошей" та "залучення до диверсійної та терористичної діяльності російських громадян". Наприкінці листопада наглядове відомство попередило про "поетапне" повне блокування WhatsApp. Після цього масові збої у роботі месенджера виникли у сибіру, на уралі та санкт-петербурзі.