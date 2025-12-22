У рф сповільнили роботу WhatsApp на 70-80% - ЗМІ

$42.250.09
Ексклюзив
11:25 • 2904 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 7044 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 8378 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 8204 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 8088 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 6244 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
07:25 • 14363 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 31880 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 45265 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 48947 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
"Шанувати батьків, а не відправляти гроші в Україну": Венс назвав пріоритети адміністрації Трампа22 грудня, 02:55 • 31302 перегляди
Перемовини в Маямі завершено: спецпосланець путіна дмитрієв покинув Флориду22 грудня, 03:48 • 33739 перегляди
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - ГенштабPhoto22 грудня, 04:50 • 30848 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років07:57 • 12967 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto07:59 • 14701 перегляди
Публікації
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 5068 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 47079 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 69358 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 103420 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 140539 перегляди
УНН Lite
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto07:59 • 14889 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років07:57 • 13077 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 28274 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 29316 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 41027 перегляди
У рф сповільнили роботу WhatsApp на 70-80% - ЗМІ

Київ • УНН

 • 598 перегляди

росіяни масово зіткнулися з проблемами при використанні месенджера WhatsApp, повідомляється про уповільнення роботи на 70-80% роскомнаглядом. За неповний день 22 грудня надійшло понад 2100 скарг на роботу додатку з 20 регіонів росії.

У рф сповільнили роботу WhatsApp на 70-80% - ЗМІ

росіяни масово зіткнулися з проблемами при використанні месенджера WhatsApp. Як повідомляють росЗМІ, роскомнагляд сповільнив роботу месенджера на 70-80%, передає УНН.

Деталі

За даними сервісу "Сбой.рф", за неповний день 22 грудня з 20 регіонів росії надійшло понад 2100 скарг на роботу додатку на противагу в середньому 270 звернень на день минулого тижня. Найбільше скарг направили користувачі з москви (58% від загальної кількості), санкт-петербурга (13%) та московської області (8%). Також про проблеми повідомили мешканці калінінградської, володимирської, свердловської, новосибірської областей, краснодарського краю, татарстану, карелії та ін.

За словами джерела на телеком-ринку, яке цитують росЗМІ, з сьогоднішнього дня роскомнагляд уповільнив роботу месенджера на 70-80%. Оператори зв'язку до цього не мають відношення, підкреслив співрозмовник росЗМІ.

У першому регіоні рф відключили мобільний інтернет до кінця війни - ЦПД11.11.25, 23:51 • 19616 переглядiв

Як випливає із звернень росіян на Downdetector, у WhatsApp з поточним рівнем уповільнення некоректно працюють оповіщення, виникають зависання під час завантаження, а також є труднощі з надсиланням текстових повідомлень, пише The Moscow Times.

Видання зауважує, що у середині серпня роскомнагляд офіційно оголосив про обмеження дзвінків у WhatsApp і Telegram, пояснивши це тим, що вони використовуються шахраями для "вимагання грошей" та "залучення до диверсійної та терористичної діяльності російських громадян". Наприкінці листопада наглядове відомство попередило про "поетапне" повне блокування WhatsApp. Після цього масові збої у роботі месенджера виникли у сибіру, ​​на уралі та санкт-петербурзі.

Антоніна Туманова

Новини СвітуТехнології
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
WhatsApp
Telegram
Калінінградська область