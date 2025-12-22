В рф замедлили работу WhatsApp на 70-80% - СМИ
Киев • УНН
россияне массово столкнулись с проблемами при использовании мессенджера WhatsApp, сообщается о замедлении работы на 70-80% роскомнадзором. За неполный день 22 декабря поступило более 2100 жалоб на работу приложения из 20 регионов России.
Детали
По данным сервиса "Сбой.рф", за неполный день 22 декабря из 20 регионов россии поступило более 2100 жалоб на работу приложения в противовес в среднем 270 обращений в день на прошлой неделе. Больше всего жалоб направили пользователи из москвы (58% от общего количества), санкт-петербурга (13%) и московской области (8%). Также о проблемах сообщили жители калининградской, владимирской, свердловской, новосибирской областей, краснодарского края, татарстана, карелии и др.
По словам источника на телеком-рынке, который цитируют росСМИ, с сегодняшнего дня роскомнадзор замедлил работу мессенджера на 70-80%. Операторы связи к этому не имеют отношения, подчеркнул собеседник росСМИ.
Как следует из обращений россиян на Downdetector, в WhatsApp с текущим уровнем замедления некорректно работают оповещения, возникают зависания при загрузке, а также есть трудности с отправкой текстовых сообщений, пишет The Moscow Times.
Издание отмечает, что в середине августа роскомнадзор официально объявил об ограничении звонков в WhatsApp и Telegram, объяснив это тем, что они используются мошенниками для "вымогательства денег" и "вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан". В конце ноября надзорное ведомство предупредило о "поэтапной" полной блокировке WhatsApp. После этого массовые сбои в работе мессенджера возникли в сибири, на урале и санкт-петербурге.