В рф замедлили работу WhatsApp на 70-80% - СМИ

Эксклюзив
11:25 • 2502 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 6384 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 7780 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 7634 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 7612 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 5944 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
07:25 • 14132 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 31508 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 44870 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 48565 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Популярные новости
Золотая лихорадка: цена на драгоценный металл достигла исторического максимума - $438022 декабря, 02:28 • 24805 просмотра
"Почитать родителей, а не отправлять деньги в Украину": Вэнс назвал приоритеты администрации Трампа22 декабря, 02:55 • 30827 просмотра
Переговоры в Майами завершены: спецпосланник путина дмитриев покинул Флориду22 декабря, 03:48 • 33246 просмотра
ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - ГенштабPhoto22 декабря, 04:50 • 30354 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto07:59 • 14321 просмотра
публикации
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 4578 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 46534 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 68831 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 102858 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 139983 просмотра
УНН Lite
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto07:59 • 14396 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет07:57 • 12777 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 27991 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 29054 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 40774 просмотра
В рф замедлили работу WhatsApp на 70-80% - СМИ

Киев • УНН

 • 242 просмотра

россияне массово столкнулись с проблемами при использовании мессенджера WhatsApp, сообщается о замедлении работы на 70-80% роскомнадзором. За неполный день 22 декабря поступило более 2100 жалоб на работу приложения из 20 регионов России.

В рф замедлили работу WhatsApp на 70-80% - СМИ

россияне массово столкнулись с проблемами при использовании мессенджера WhatsApp. Как сообщают росСМИ, роскомнадзор замедлил работу мессенджера на 70-80%, передает УНН.

Детали

По данным сервиса "Сбой.рф", за неполный день 22 декабря из 20 регионов россии поступило более 2100 жалоб на работу приложения в противовес в среднем 270 обращений в день на прошлой неделе. Больше всего жалоб направили пользователи из москвы (58% от общего количества), санкт-петербурга (13%) и московской области (8%). Также о проблемах сообщили жители калининградской, владимирской, свердловской, новосибирской областей, краснодарского края, татарстана, карелии и др.

По словам источника на телеком-рынке, который цитируют росСМИ, с сегодняшнего дня роскомнадзор замедлил работу мессенджера на 70-80%. Операторы связи к этому не имеют отношения, подчеркнул собеседник росСМИ.

В первом регионе РФ отключили мобильный интернет до конца войны - ЦПД11.11.25, 23:51 • 19616 просмотров

Как следует из обращений россиян на Downdetector, в WhatsApp с текущим уровнем замедления некорректно работают оповещения, возникают зависания при загрузке, а также есть трудности с отправкой текстовых сообщений, пишет The Moscow Times.

Издание отмечает, что в середине августа роскомнадзор официально объявил об ограничении звонков в WhatsApp и Telegram, объяснив это тем, что они используются мошенниками для "вымогательства денег" и "вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан". В конце ноября надзорное ведомство предупредило о "поэтапной" полной блокировке WhatsApp. После этого массовые сбои в работе мессенджера возникли в сибири, на урале и санкт-петербурге.

Антонина Туманова

Новости МираТехнологии
российская пропаганда
Социальная сеть
Война в Украине
WhatsApp
Telegram
Калининградская область