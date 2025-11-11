В первом регионе РФ отключили мобильный интернет до конца войны - ЦПД
Киев • УНН
Власти Ульяновска заявили, что мобильный интернет будет работать только по "белому списку" сайтов до конца войны. При этом местные жители жалуются, что даже "разрешенные" ресурсы не работают.
В российском Ульяновске и нескольких районах области власти РФ ввели постоянное ограничение мобильного интернета под предлогом "защиты объектов специального назначения". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Подробности
Так, местные власти заявили, что мобильный интернет будет работать только по "белому списку" сайтов до конца войны. При этом местные жители жалуются, что даже "разрешенные" ресурсы не работают - в частности, нет доступа к порталу государственных услуг, банковским сервисам, онлайн-магазинам и т.д.
Никакой "защитой" это решение оправдать невозможно. В одном только Ульяновске, областном центре, проживает более 600 тысяч человек. Подобные ограничения еще можно понять в приграничных областях, но не в регионе, удаленном от границы с Украиной более чем на тысячу километров
Там добавляют, что таким образом под видом безопасности российские власти тестируют новую форму цифровой изоляции и готовы расширять эти практики.
"В правительстве РФ ранее даже проговорились, что настоящая цель системных отключений мобильного интернета - не безопасность, а ограничение доступа к "нежелательной" информации, - резюмируют в ЦПД.
Напомним
Россия официально обязала операторов связи отключать пользователей от интернета и связи по требованию ФСБ. Это позволит спецслужбам временно ограничивать доступ к связи без суда и объяснений.
