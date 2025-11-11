ЦНС: росія узаконила відключення користувачів від зв'язку та інтернету за вимогою фсб
Київ • УНН
росія офіційно зобов'язала операторів зв'язку відключати користувачів від інтернету та зв'язку на вимогу фсб. Це дозволить спецслужбам тимчасово обмежувати доступ до зв'язку без суду та пояснень.
росія офіційно узаконила новий інструмент контролю - оператори зв’язку тепер зобов’язані відключати користувачів від зв’язку та інтернету за вимогою фсб, формально - "в інтересах безпеки держави", фактично - для стеження, тиску й репресій. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що за рішенням президента рф чи уряду спецслужби зможуть "тимчасово обмежувати доступ до зв’язку" - без суду, пояснень і без жодної відповідальності з боку операторів.
У ЦНС вказують, що для тимчасово окупованих територій України (ТОТ) це означає ще жорсткіший контроль:
- можливість точково відключати зв’язок активістам, підозрюваним у співпраці з Україною;
- блокування месенджерів і каналів, де поширюється достовірна інформація;
- пошук представників підпілля через цифрові сліди;
- створення "зон мовчання" - де люди залишаються без інтернету й навіть мобільного сигналу.
"Це ще один крок до повної інформаційної ізоляції ТОТ - коли замість доступу до правди мешканцям залишають лише пропаганду і страх", - резюмували у ЦНС.
Нагадаємо
російські окупанти масово вилучають телевізійні антени на тимчасово окупованих територіях. Натомість видають комплект "русскій мір" з доступом лише до пропагандистських каналів.
Окупанти відключають зв'язок та інтернет у Криму - ЦНС01.08.25, 07:51 • 3655 переглядiв