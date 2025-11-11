ЦНС: россия узаконила отключение пользователей от связи и интернета по требованию ФСБ
Киев • УНН
Россия официально обязала операторов связи отключать пользователей от интернета и связи по требованию ФСБ. Это позволит спецслужбам временно ограничивать доступ к связи без суда и объяснений.
Россия официально узаконила новый инструмент контроля - операторы связи теперь обязаны отключать пользователей от связи и интернета по требованию ФСБ, формально - "в интересах безопасности государства", фактически - для слежки, давления и репрессий. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что по решению президента РФ или правительства спецслужбы смогут "временно ограничивать доступ к связи" - без суда, объяснений и без какой-либо ответственности со стороны операторов.
В ЦНС указывают, что для временно оккупированных территорий Украины (ВОТ) это означает еще более жесткий контроль:
- возможность точечно отключать связь активистам, подозреваемым в сотрудничестве с Украиной;
- блокировка мессенджеров и каналов, где распространяется достоверная информация;
- поиск представителей подполья через цифровые следы;
- создание "зон молчания" - где люди остаются без интернета и даже мобильного сигнала.
"Это еще один шаг к полной информационной изоляции ВОТ - когда вместо доступа к правде жителям оставляют только пропаганду и страх", - резюмировали в ЦНС.
Напомним
российские оккупанты массово изымают телевизионные антенны на временно оккупированных территориях. Вместо этого выдают комплект "русский мир" с доступом только к пропагандистским каналам.
