Оккупанты отключают связь и интернет в Крыму - ЦНС
Киев • УНН
Российские оккупанты массово отключают мобильную связь и интернет во временно оккупированном Крыму. Это делается для создания информационного гетто и полной изоляции украинцев.
Россияне начали массово отключать мобильную связь и доступ к интернету на территории временно оккупированного Крыма. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
Отмечается, что россияне разворачивают цифровую блокаду, массово отключая мобильную связь и интернет на полуострове.
Объяснение - как всегда - "ради безопасности". На самом деле все просто: меньше информации - больше лжи. Кремль превращает ВОТ в информационные гетто, где легче рассказывать сказки об "успехах", "референдумах" и "навечно"
"Это не просто техническая проблема - это оружие оккупанта, которое имеет целью полную изоляцию украинцев", - добавили в ЦНС.
Напомним
российские "археологи" незаконно проводят раскопки в оккупированном Крыму, похищая артефакты и фальсифицируя историю. Подобные "экспедиции" готовятся на Херсонщине с целью присвоения украинского прошлого.
Оккупанты уничтожают римский форт в Крыму ради строительства ТЦ и коттеджей – ЦНС01.07.25, 06:46 • 1300 просмотров