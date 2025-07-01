Оккупанты уничтожают римский форт в Крыму ради строительства ТЦ и коттеджей – ЦНС
Киев • УНН
российские оккупанты утвердили проект застройки торгового центра и коттеджей на месте римского форта II–III вв. н.э. в Балаклавском районе Крыма. Объект имеет историческую ценность, здесь было найдено святилище Юпитера Долихена.
В Балаклавском районе Крыма, на месте римского форта II–III вв. нашей эры, оккупанты утвердили проект застройки ТЦ и коттеджей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
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Отмечается, что на этом месте в 1992 году нашли клад римских денариев, а до 2013 года проводили научные раскопки. Именно здесь было одно из немногих в Европе святилищ Юпитера Долихена.
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В ЦНС отмечают, что это не только варварство, но и продолжение преступной политики уничтожения украинского и мирового культурного наследия.
Напомним
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