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Оккупанты уничтожают римский форт в Крыму ради строительства ТЦ и коттеджей – ЦНС

Киев • УНН

 • 391 просмотра

российские оккупанты утвердили проект застройки торгового центра и коттеджей на месте римского форта II–III вв. н.э. в Балаклавском районе Крыма. Объект имеет историческую ценность, здесь было найдено святилище Юпитера Долихена.

Оккупанты уничтожают римский форт в Крыму ради строительства ТЦ и коттеджей – ЦНС

В Балаклавском районе Крыма, на месте римского форта II–III вв. нашей эры, оккупанты утвердили проект застройки ТЦ и коттеджей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что на этом месте в 1992 году нашли клад римских денариев, а до 2013 года проводили научные раскопки. Именно здесь было одно из немногих в Европе святилищ Юпитера Долихена.

"Землевладельцы" уже разрушили часть укреплений и разрыли три оборонительных рва античного поселения

- говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что это не только варварство, но и продолжение преступной политики уничтожения украинского и мирового культурного наследия.

Напомним

На временно оккупированной Херсонщине оккупанты составили план привлечения детей к милитарной игре "Зарница". Школьников принудительно затягивают в якобы игру, чтобы воспитывать потенциальных бойцов российской армии.

"россия — моя родина": оккупанты активно завозят в захваченные музеи Луганщины художественный мусор - ЦНС30.06.25, 07:47 • 2529 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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