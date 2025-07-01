Оккупанты уничтожают римский форт в Крыму ради строительства ТЦ и коттеджей – ЦНС

В Балаклавском районе Крыма, на месте римского форта II–III вв. нашей эры, оккупанты утвердили проект застройки ТЦ и коттеджей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что на этом месте в 1992 году нашли клад римских денариев, а до 2013 года проводили научные раскопки. Именно здесь было одно из немногих в Европе святилищ Юпитера Долихена.

"Землевладельцы" уже разрушили часть укреплений и разрыли три оборонительных рва античного поселения - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что это не только варварство, но и продолжение преступной политики уничтожения украинского и мирового культурного наследия.

Напомним

На временно оккупированной Херсонщине оккупанты составили план привлечения детей к милитарной игре "Зарница". Школьников принудительно затягивают в якобы игру, чтобы воспитывать потенциальных бойцов российской армии.

"россия — моя родина": оккупанты активно завозят в захваченные музеи Луганщины художественный мусор - ЦНС