"Роскомнадзор" получит почти неограниченные полномочия над интернетом в РФ – ЦПД
Киев • УНН
С весны 2026 года "Роскомнадзор" сможет блокировать сайты и отключать российский интернет без решения суда. Это шаг к полной цензуре и изоляции россиян от альтернативных источников информации.
С 1 марта 2026 года российское правительство предоставит надзорному органу «роскомнадзор» право блокировать любые сайты и отключать российский сегмент интернета от глобальной сети. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, пишет УНН.
Детали
Новые правила позволяют ведомству действовать без решения суда – достаточно основания о «распространении запрещенного контента». российская пропаганда оправдывает это якобы «борьбой с кибератаками, мошенничеством и спамом», утверждая, что постановление носит «технический» характер.
В ЦПД отмечают, что эти действия являются очередным шагом к полной цензуре в интернете и изоляции россиян от альтернативных источников информации.
По данным украинского центра, конечная цель кремля – создание закрытой и полностью контролируемой государством сети, что обеспечит тотальный надзор и распространение пропаганды среди населения.
