ЕС планирует создать центр для борьбы с дезинформацией России и других стран

Европейский Союз планирует создать центр для борьбы с дезинформационными угрозами со стороны России и других стран. Этот шаг стал ответом на «усиление гибридных атак» со стороны РФ и других иностранных государств, которые распространяют фейковые материалы в социальных сетях. Об этом информирует издание The Guardian, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что исполнительный орган ЕС планирует создать Центр демократической устойчивости для противодействия дезинформации со стороны России и других авторитарных режимов.

Еврокомиссия намерена учредить центр, который объединит экспертов из всех стран ЕС и государств-кандидатов на вступление в блок, чтобы совместно бороться с иностранным вмешательством и информационными манипуляциями. Эта инициатива является частью концепции «Щита демократии», которую глава комиссии Урсула фон дер Ляйен представила во время своей предвыборной кампании на второй срок перед выборами в Европарламент 2024 года — пишет The Guardian.

По информации издания, Фон дер Ляйен впервые объявила об идее создания Европейского центра демократической устойчивости в своей речи перед депутатами Европарламента в сентябре. В документе, который должны обнародовать 12 ноября, приводятся дополнительные подробности, в частности относительно того, где Еврокомиссия видит наибольшие угрозы.

Помимо своей жестокой агрессивной войны против Украины, Россия также усиливает гибридные атаки, ведя борьбу за влияние против Европы. Распространяя ложную информацию, часто с манипуляциями и искажением исторических фактов, они пытаются подорвать доверие к демократическим системам — говорится в проекте документа.

Европейская служба внешних действий сообщила, что зафиксированы десятки случаев российских кампаний дезинформации, в частности операцию «Двойник», предшествовавшую европейским выборам. В ее рамках создавали копии известных медиасайтов, которые распространяли антизападные материалы.

Вероятно, кампания продолжается с 2022 года. Дезинформация распространялась через сайты, имитировавшие Die Welt, Le Point, La Stampa и Polskie Radio. На этих фейковых страницах публиковали вымышленные статьи, которые затем активно распространялись в соцсетях, чтобы дискредитировать политиков и ослабить поддержку Украины и украинских беженцев — подчеркивает издание.

Китай также определен как источник дезинформационной угрозы — по данным дипломатической службы ЕС, он использует частные PR-компании и блогеров для создания и распространения контента, продвигающего политические интересы Пекина. В 2024 году исследователи Citizen Lab обнаружили 123 сайта, которые выдавали себя за новостные агентства и распространяли прокитайскую пропаганду в 30 странах Европы, Азии и Латинской Америки.

Новый центр станет платформой для обмена информацией, раннего предупреждения между институтами ЕС и государствами-членами, а также для повышения осведомленности граждан о попытках иностранных правительств влиять на информационное пространство.

Участие в центре будет добровольным для стран ЕС и государств-кандидатов, но, как отмечает комиссия, к инициативе могут присоединиться и «партнеры-единомышленники» — в частности Великобритания.

Другие составляющие плана «Щит демократии» предусматривают создание независимой сети фактчекеров для борьбы с дезинформацией — особенно во время выборов, кризисов в сфере здравоохранения или стихийных бедствий.

Брюссель также намерен учредить сеть лидеров мнений для популяризации принципов демократии и стандартов ЕС в цифровой среде.

Напомним

кремль создал сеть агентов для гибридной войны против Европы, привлекая маргинализированных лиц, часто русскоязычных мужчин с судимостью. Это выявили эксперты GLOBSEC и ICCT в совместном докладе, представленном в Европарламенте.

