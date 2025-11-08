ЕС планирует создать центр для борьбы с дезинформацией России и других стран

ukenru
7 ноября, 17:00 • 33128 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
7 ноября, 15:49 • 41327 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 47140 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 46650 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 42222 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 22716 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 55801 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 37615 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 40047 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 30729 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Нефтяные трейдеры остались без ключевых данных из-за остановки работы правительства США – Bloomberg7 ноября, 18:33 • 3048 просмотра
Столичные правоохранители привлекли к ответственности молодого человека, который пел русские песни в форме полицейского7 ноября, 22:21 • 6906 просмотра
россияне разрушили КАБами заправку под Харьковом: есть пострадавшиеPhoto22:38 • 8654 просмотра
В Киеве и трех областях введены экстренные отключения света23:29 • 4274 просмотра
В России заявили о массированной атаке БПЛА на объекты энергетики: часть населенных пунктов без света01:29 • 3724 просмотра
публикации
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 47145 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 46655 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 42224 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 31595 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 55803 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Виктор Орбан
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 20091 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 33128 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 26766 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 35425 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 46215 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Фильм
Дипломатка

ЕС планирует создать центр для борьбы с дезинформацией России и других стран

Киев • УНН

 • 482 просмотра

Европейский Союз планирует создать Центр демократической устойчивости для противодействия дезинформации со стороны России и других авторитарных режимов. Этот шаг является ответом на усиление гибридных атак и распространение фейковых материалов в социальных сетях.

ЕС планирует создать центр для борьбы с дезинформацией России и других стран

Европейский Союз планирует создать центр для борьбы с дезинформационными угрозами со стороны России и других стран. Этот шаг стал ответом на «усиление гибридных атак» со стороны РФ и других иностранных государств, которые распространяют фейковые материалы в социальных сетях. Об этом информирует издание The Guardian, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что исполнительный орган ЕС планирует создать Центр демократической устойчивости для противодействия дезинформации со стороны России и других авторитарных режимов.

Еврокомиссия намерена учредить центр, который объединит экспертов из всех стран ЕС и государств-кандидатов на вступление в блок, чтобы совместно бороться с иностранным вмешательством и информационными манипуляциями. Эта инициатива является частью концепции «Щита демократии», которую глава комиссии Урсула фон дер Ляйен представила во время своей предвыборной кампании на второй срок перед выборами в Европарламент 2024 года

— пишет The Guardian.

По информации издания, Фон дер Ляйен впервые объявила об идее создания Европейского центра демократической устойчивости в своей речи перед депутатами Европарламента в сентябре. В документе, который должны обнародовать 12 ноября, приводятся дополнительные подробности, в частности относительно того, где Еврокомиссия видит наибольшие угрозы.

Помимо своей жестокой агрессивной войны против Украины, Россия также усиливает гибридные атаки, ведя борьбу за влияние против Европы. Распространяя ложную информацию, часто с манипуляциями и искажением исторических фактов, они пытаются подорвать доверие к демократическим системам

— говорится в проекте документа.

Европейская служба внешних действий сообщила, что зафиксированы десятки случаев российских кампаний дезинформации, в частности операцию «Двойник», предшествовавшую европейским выборам. В ее рамках создавали копии известных медиасайтов, которые распространяли антизападные материалы.

Вероятно, кампания продолжается с 2022 года. Дезинформация распространялась через сайты, имитировавшие Die Welt, Le Point, La Stampa и Polskie Radio. На этих фейковых страницах публиковали вымышленные статьи, которые затем активно распространялись в соцсетях, чтобы дискредитировать политиков и ослабить поддержку Украины и украинских беженцев

— подчеркивает издание.

Китай также определен как источник дезинформационной угрозы — по данным дипломатической службы ЕС, он использует частные PR-компании и блогеров для создания и распространения контента, продвигающего политические интересы Пекина. В 2024 году исследователи Citizen Lab обнаружили 123 сайта, которые выдавали себя за новостные агентства и распространяли прокитайскую пропаганду в 30 странах Европы, Азии и Латинской Америки.

Новый центр станет платформой для обмена информацией, раннего предупреждения между институтами ЕС и государствами-членами, а также для повышения осведомленности граждан о попытках иностранных правительств влиять на информационное пространство.

россия урезала госпрограммы, но увеличила финансирование пропаганды03.10.25, 04:24 • 4006 просмотров

Участие в центре будет добровольным для стран ЕС и государств-кандидатов, но, как отмечает комиссия, к инициативе могут присоединиться и «партнеры-единомышленники» — в частности Великобритания.

Другие составляющие плана «Щит демократии» предусматривают создание независимой сети фактчекеров для борьбы с дезинформацией — особенно во время выборов, кризисов в сфере здравоохранения или стихийных бедствий.

российские спецслужбы применяют методы ИГИЛ в гибридной войне против Европы - ЦПД01.11.25, 02:07 • 17952 просмотра

Брюссель также намерен учредить сеть лидеров мнений для популяризации принципов демократии и стандартов ЕС в цифровой среде.

Напомним

кремль создал сеть агентов для гибридной войны против Европы, привлекая маргинализированных лиц, часто русскоязычных мужчин с судимостью. Это выявили эксперты GLOBSEC и ICCT в совместном докладе, представленном в Европарламенте.

РФ готовит информационную атаку на Украину: расходы на пропаганду вырастут на 54%19.10.25, 21:28 • 6749 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Война в Украине
Блогеры
Хранитель
Европейская комиссия
Европейский Союз
Великобритания
Китай
Урсула фон дер Ляйен