Министерство иностранных дел Украины сообщает, что Россия планирует увеличить расходы на пропаганду на 54% в 2026 году. Это происходит на фоне сокращения военных расходов и финансирования госпрограмм, включая здравоохранение.

россия наращивает масштабы информационной войны против Украины - в госбюджете на 2026 год расходы на пропаганду увеличат на рекордные 54%. Об этом информирует МИД Украины со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, передает УНН. Детали По данным ведомства, в проекте российского бюджета на следующий год предусмотрено сокращение военных расходов. В то же время средства на пропаганду вырастут сразу на 54%. Это рекордный показатель, свидетельствующий о приоритетах российского руководства. Это четко свидетельствует о приоритетах государства-агрессора: не могут победить на поле боя, поэтому делают основную ставку на дезинформацию - заявил Андрей Сибига. "В современном мире слова также являются оружием, и это особенно касается дипломатии. Именно поэтому укрепление информационной устойчивости остается одним из приоритетов Украины для эффективной защиты своих интересов и противодействия российской агрессии в информационной сфере", - добавили в ведомстве. Напомним российское правительство сэкономило более 207 миллиардов рублей, сократив финансирование ряда госпрограмм, включая здравоохранение и авиапром. В то же время, расходы на органы власти и пропаганду значительно выросли, в частности на программу "россия в мире" и гостелеканалы. В России перепишут "под пропаганду" учебники по языку и литературе