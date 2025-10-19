$41.640.00
Враг готов к массированному удару по Украине – атака возможна в течение 48-72 часов – мониторинг
Эксклюзив
15:10 • 36205 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
14:19 • 25252 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 27793 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 33584 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 42818 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 53258 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 47418 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 46384 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 53860 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
Эксклюзивы
РФ готовит информационную атаку на Украину: расходы на пропаганду вырастут на 54%

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Министерство иностранных дел Украины сообщает, что Россия планирует увеличить расходы на пропаганду на 54% в 2026 году. Это происходит на фоне сокращения военных расходов и финансирования госпрограмм, включая здравоохранение.

РФ готовит информационную атаку на Украину: расходы на пропаганду вырастут на 54%

россия наращивает масштабы информационной войны против Украины - в госбюджете на 2026 год расходы на пропаганду увеличат на рекордные 54%. Об этом информирует МИД Украины со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, передает УНН.

Детали

По данным ведомства, в проекте российского бюджета на следующий год предусмотрено сокращение военных расходов. В то же время средства на пропаганду вырастут сразу на 54%.

Это рекордный показатель, свидетельствующий о приоритетах российского руководства.

Это четко свидетельствует о приоритетах государства-агрессора: не могут победить на поле боя, поэтому делают основную ставку на дезинформацию

- заявил Андрей Сибига.

"В современном мире слова также являются оружием, и это особенно касается дипломатии. Именно поэтому укрепление информационной устойчивости остается одним из приоритетов Украины для эффективной защиты своих интересов и противодействия российской агрессии в информационной сфере", - добавили в ведомстве.

Напомним

российское правительство сэкономило более 207 миллиардов рублей, сократив финансирование ряда госпрограмм, включая здравоохранение и авиапром. В то же время, расходы на органы власти и пропаганду значительно выросли, в частности на программу "россия в мире" и гостелеканалы.

Вита Зеленецкая

