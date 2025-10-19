$41.640.00
Враг готов к массированному удару по Украине – атака возможна в течение 48-72 часов – мониторинг
Эксклюзив
15:10 • 33364 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
14:19 • 23820 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 26443 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 32546 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 42444 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 53055 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 47355 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 46343 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 53822 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
В России перепишут "под пропаганду" учебники по языку и литературе

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Россия превращает школьные учебники в инструмент пропаганды. Московские педагоги готовят "патриотические" версии учебников по языку и литературе, чтобы воспитывать послушных сторонников государственной идеологии.

В России перепишут "под пропаганду" учебники по языку и литературе

россия превращает школьные учебники в инструмент пропаганды. московские педагоги готовят "патриотические" версии учебников по языку и литературе, чтобы воспитывать послушных сторонников государственной идеологии. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.   

Детали

На заседании совета федерации рф представители московского педуниверситета объявили, что занимаются подготовкой новых "единых" учебников по русскому языку и литературе с "патриотическим, национально ориентированным подходом".   

Авторы прямо говорят, что необходимо "воспитывать граждан, заинтересованных в сохранении русского языка", и "укреплять духовно-нравственные ценности"

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в учебные программы планируют включить разделы о "Литературе народов россии", рубрику "Литературная карта россии" и расширенные темы о "великой отечественной войне".

"Даже раздел "Зарубежная литература" сделают "российскоцентричным", переименовав его в "Зарубежную литературу в русских переводах", - добавили в ЦПД.

Напомним

кремль расширяет влияние на образование и досуг российских школьников, формируя централизованную модель идеологического контроля. Это происходит через государственное финансирование, медиаактивы и образовательные платформы, контролируемые близкими к президенту структурами.  

Вита Зеленецкая

Образование
Война в Украине