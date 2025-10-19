В России перепишут "под пропаганду" учебники по языку и литературе
Россия превращает школьные учебники в инструмент пропаганды. Московские педагоги готовят "патриотические" версии учебников по языку и литературе, чтобы воспитывать послушных сторонников государственной идеологии.
На заседании совета федерации рф представители московского педуниверситета объявили, что занимаются подготовкой новых "единых" учебников по русскому языку и литературе с "патриотическим, национально ориентированным подходом".
Авторы прямо говорят, что необходимо "воспитывать граждан, заинтересованных в сохранении русского языка", и "укреплять духовно-нравственные ценности"
Отмечается, что в учебные программы планируют включить разделы о "Литературе народов россии", рубрику "Литературная карта россии" и расширенные темы о "великой отечественной войне".
"Даже раздел "Зарубежная литература" сделают "российскоцентричным", переименовав его в "Зарубежную литературу в русских переводах", - добавили в ЦПД.
кремль расширяет влияние на образование и досуг российских школьников, формируя централизованную модель идеологического контроля. Это происходит через государственное финансирование, медиаактивы и образовательные платформы, контролируемые близкими к президенту структурами.
