У росії перепишуть "під пропаганду" підручники з мови та літератури
Київ • УНН
росія перетворює шкільні підручники на інструмент пропаганди. московські освітяни готують "патріотичні" версії підручників з мови та літератури, щоб виховувати слухняних прихильників державної ідеології. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.
Деталі
На засіданні ради федерації рф представники московського педуніверситету оголосили, що займаються підготовкою нових "єдиних" підручників з російської мови та літератури із "патріотичним, національно орієнтованим підходом".
Автори прямо говорять, що необхідно "виховувати громадян, зацікавлених у збереженні російської мови", і "зміцнювати духовно-моральні цінності"
Зазначається, що у навчальні програми планують включити розділи про "Літературу народів росії", рубрику "Літературна карта росії" і розширені теми про "велику вітчизняну війну".
"Навіть розділ "Зарубіжна література" зроблять "російськоцентричним", перейменувавши його на "Зарубіжну літературу в російських перекладах", - додали в ЦПД.
Нагадаємо
кремль розширює вплив на освіту та дозвілля російських школярів, формуючи централізовану модель ідеологічного контролю. Це відбувається через державне фінансування, медіаактиви та освітні платформи, контрольовані близькими до президента структурами.
