кремль встановлює тотальний контроль за російською молоддю - Служба Зовнішньої Розвідки України

Київ • УНН

 • 12 перегляди

кремль розширює вплив на освіту та дозвілля російських школярів, формуючи централізовану модель ідеологічного контролю. Це відбувається через державне фінансування, медіаактиви та освітні платформи, контрольовані близькими до президента структурами.

кремль встановлює тотальний контроль за російською молоддю - Служба Зовнішньої Розвідки України

кремль системно розширює вплив на освіту та дозвілля російських школярів, формуючи централізовану модель ідеологічного контролю. Ключові інструменти – державне фінансування, медіаактиви та освітні платформи, контрольовані близькими до президента структурами. Про це інформує Служба Зовнішньої Розвідки України (СЗРУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що основний постачальник шкільних підручників у рф – видавництво "Просвещение", що перебуває під контролем фонду "Фин-Партнер", пов’язаного з братами ротенбергами – давніми союзниками путіна.

Державна корпорація "Ростех", очолювана сергієм чемезовим, курує розробку завдань для науково-технічних гуртків і конкурсів, що охоплюють десятки тисяч школярів по всій країні

- йдеться у повідомленні.

Медіаспоживання значною мірою контролюється структурами юрія ковальчука. До його активів входять "Национальная Медиа Группа", "Газпром-Медиа" та VK – власник нового месенджера Max, що активно просувається серед молоді.

У 2025 році уряд рф планує витратити 66 млрд рублів на програми патріотичного виховання. З них 20 млрд – на фінансування руху "Движение первых", що дорівнює річному бюджету Єврейської автономної області, де рівень газифікації житлового фонду не перевищує 30 %

- пише СЗРУ.

Паралельно міністерство цифрового розвитку рф планує масштабне розширення системи відеоспостереження. До 2030 року в регіонах мають встановити ще 5 млн камер з функцією розпізнавання облич. Загальний бюджет проєкту – 12 млрд рублів. Станом на сьогодні понад 68 суб’єктів федерації вже інтегрували технологію, а кількість активних камер перевищила 1 млн одиниць.

Нагадаємо

Близько 50 тисяч дітей з окупованих територій України з 2022 року пройшли "патріотичне виховання" в 116 російських університетах. Їх навчають військовим навичкам та прищеплюють антиукраїнський світогляд, зображуючи українські символи як прояви "екстремізму".

Віта Зеленецька

ПолітикаОсвіта
Фейкові новини
Володимир Путін
Служба зовнішньої розвідки України
Україна