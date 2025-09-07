кремль системно розширює вплив на освіту та дозвілля російських школярів, формуючи централізовану модель ідеологічного контролю. Ключові інструменти – державне фінансування, медіаактиви та освітні платформи, контрольовані близькими до президента структурами. Про це інформує Служба Зовнішньої Розвідки України (СЗРУ), передає УНН.

Зазначається, що основний постачальник шкільних підручників у рф – видавництво "Просвещение", що перебуває під контролем фонду "Фин-Партнер", пов’язаного з братами ротенбергами – давніми союзниками путіна.

Державна корпорація "Ростех", очолювана сергієм чемезовим, курує розробку завдань для науково-технічних гуртків і конкурсів, що охоплюють десятки тисяч школярів по всій країні

Медіаспоживання значною мірою контролюється структурами юрія ковальчука. До його активів входять "Национальная Медиа Группа", "Газпром-Медиа" та VK – власник нового месенджера Max, що активно просувається серед молоді.

У 2025 році уряд рф планує витратити 66 млрд рублів на програми патріотичного виховання. З них 20 млрд – на фінансування руху "Движение первых", що дорівнює річному бюджету Єврейської автономної області, де рівень газифікації житлового фонду не перевищує 30 %