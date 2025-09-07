Кремль устанавливает тотальный контроль над российской молодежью - Служба внешней разведки Украины
Киев • УНН
Кремль расширяет влияние на образование и досуг российских школьников, формируя централизованную модель идеологического контроля. Это происходит через государственное финансирование, медиаактивы и образовательные платформы, контролируемые близкими к президенту структурами.
Детали
Отмечается, что основной поставщик школьных учебников в РФ – издательство "Просвещение", находящееся под контролем фонда "Фин-Партнер", связанного с братьями Ротенбергами – давними союзниками Путина.
Государственная корпорация "Ростех", возглавляемая Сергеем Чемезовым, курирует разработку заданий для научно-технических кружков и конкурсов, охватывающих десятки тысяч школьников по всей стране
Медиапотребление в значительной степени контролируется структурами Юрия Ковальчука. В его активы входят "Национальная Медиа Группа", "Газпром-Медиа" и VK – владелец нового мессенджера Max, активно продвигаемого среди молодежи.
В 2025 году правительство РФ планирует потратить 66 млрд рублей на программы патриотического воспитания. Из них 20 млрд – на финансирование движения "Движение первых", что равно годовому бюджету Еврейской автономной области, где уровень газификации жилого фонда не превышает 30 %
Параллельно министерство цифрового развития РФ планирует масштабное расширение системы видеонаблюдения. К 2030 году в регионах должны установить еще 5 млн камер с функцией распознавания лиц. Общий бюджет проекта – 12 млрд рублей. По состоянию на сегодня более 68 субъектов федерации уже интегрировали технологию, а количество активных камер превысило 1 млн единиц.
Напомним
Около 50 тысяч детей с оккупированных территорий Украины с 2022 года прошли "патриотическое воспитание" в 116 российских университетах. Их обучают военным навыкам и прививают антиукраинское мировоззрение, изображая украинские символы как проявления "экстремизма".
