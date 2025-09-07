Кремль устанавливает тотальный контроль над российской молодежью - Служба внешней разведки Украины

$41.350.00
48.130.00
ukenru
19:15 • 4070 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 29392 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 51982 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 48569 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 42524 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 49113 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 59782 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 35213 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 42780 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 46421 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.1м/с
70%
756мм
Популярные новости
Трамп был информатором ФБР по делу Эпштейна - Джонсон6 сентября, 14:31 • 4096 просмотра
Агент рф передавал врагу данные о военных объектах и инфраструктуре Харькова: ему грозит пожизненное6 сентября, 16:05 • 3958 просмотра
Взрывы раздаются в Киеве, работают силы ПВО6 сентября, 16:50 • 4674 просмотра
Индия и Франция разделяют решимость достичь прочного мира в Украине: Макрон и Моди обсудили результаты работы "Коалиции желающих"6 сентября, 17:13 • 4930 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo18:22 • 3840 просмотра
публикации
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 51983 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 48571 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 59782 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 40812 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 63908 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Эмманюэль Макрон
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Государственная граница Украины
Франция
Реклама
УНН Lite
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo18:22 • 3842 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 44144 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 97477 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 42065 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 46241 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
MIM-104 Patriot
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Кремль устанавливает тотальный контроль над российской молодежью - Служба внешней разведки Украины

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Кремль расширяет влияние на образование и досуг российских школьников, формируя централизованную модель идеологического контроля. Это происходит через государственное финансирование, медиаактивы и образовательные платформы, контролируемые близкими к президенту структурами.

Кремль устанавливает тотальный контроль над российской молодежью - Служба внешней разведки Украины

Кремль системно расширяет влияние на образование и досуг российских школьников, формируя централизованную модель идеологического контроля. Ключевые инструменты – государственное финансирование, медиаактивы и образовательные платформы, контролируемые близкими к президенту структурами. Об этом информирует Служба Внешней Разведки Украины (СВРУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что основной поставщик школьных учебников в РФ – издательство "Просвещение", находящееся под контролем фонда "Фин-Партнер", связанного с братьями Ротенбергами – давними союзниками Путина.

Государственная корпорация "Ростех", возглавляемая Сергеем Чемезовым, курирует разработку заданий для научно-технических кружков и конкурсов, охватывающих десятки тысяч школьников по всей стране

- говорится в сообщении.

Медиапотребление в значительной степени контролируется структурами Юрия Ковальчука. В его активы входят "Национальная Медиа Группа", "Газпром-Медиа" и VK – владелец нового мессенджера Max, активно продвигаемого среди молодежи.

В 2025 году правительство РФ планирует потратить 66 млрд рублей на программы патриотического воспитания. Из них 20 млрд – на финансирование движения "Движение первых", что равно годовому бюджету Еврейской автономной области, где уровень газификации жилого фонда не превышает 30 %

- пишет СВРУ.

Параллельно министерство цифрового развития РФ планирует масштабное расширение системы видеонаблюдения. К 2030 году в регионах должны установить еще 5 млн камер с функцией распознавания лиц. Общий бюджет проекта – 12 млрд рублей. По состоянию на сегодня более 68 субъектов федерации уже интегрировали технологию, а количество активных камер превысило 1 млн единиц.

Напомним

Около 50 тысяч детей с оккупированных территорий Украины с 2022 года прошли "патриотическое воспитание" в 116 российских университетах. Их обучают военным навыкам и прививают антиукраинское мировоззрение, изображая украинские символы как проявления "экстремизма".

Россия насильно привлекает украинских детей к военной подготовке на временно оккупированных территориях - ЦНС05.09.25, 02:52 • 10171 просмотр

Вита Зеленецкая

ПолитикаОбразование
Фейковые новости
Владимир Путин
Служба внешней разведки Украины
Украина