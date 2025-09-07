Кремль системно расширяет влияние на образование и досуг российских школьников, формируя централизованную модель идеологического контроля. Ключевые инструменты – государственное финансирование, медиаактивы и образовательные платформы, контролируемые близкими к президенту структурами. Об этом информирует Служба Внешней Разведки Украины (СВРУ), передает УНН.

Отмечается, что основной поставщик школьных учебников в РФ – издательство "Просвещение", находящееся под контролем фонда "Фин-Партнер", связанного с братьями Ротенбергами – давними союзниками Путина.

Государственная корпорация "Ростех", возглавляемая Сергеем Чемезовым, курирует разработку заданий для научно-технических кружков и конкурсов, охватывающих десятки тысяч школьников по всей стране

Медиапотребление в значительной степени контролируется структурами Юрия Ковальчука. В его активы входят "Национальная Медиа Группа", "Газпром-Медиа" и VK – владелец нового мессенджера Max, активно продвигаемого среди молодежи.

В 2025 году правительство РФ планирует потратить 66 млрд рублей на программы патриотического воспитания. Из них 20 млрд – на финансирование движения "Движение первых", что равно годовому бюджету Еврейской автономной области, где уровень газификации жилого фонда не превышает 30 %