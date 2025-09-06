Близько 50 тис. дітей з окупованих територій України пройшли "патріотичне виховання" у рф - британська розвідка

$41.350.00
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
06:10 • 13345 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 22414 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 33490 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 41846 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 30692 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 39623 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 43781 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 36776 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 69955 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
10:49 • 978 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto06:10 • 13345 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 15:10 • 41846 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 29002 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 52413 перегляди
Близько 50 тис. дітей з окупованих територій України пройшли "патріотичне виховання" у рф - британська розвідка

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Близько 50 тисяч дітей з окупованих територій України з 2022 року пройшли "патріотичне виховання" в 116 російських університетах. Їх навчають військовим навичкам та прищеплюють антиукраїнський світогляд, зображуючи українські символи як прояви "екстремізму".

Близько 50 тис. дітей з окупованих територій України пройшли "патріотичне виховання" у рф - британська розвідка

З 2022 року російська влада примусово відправила близько 50 тис. дітей з окупованих територій України до університетів для так званого "патріотичного виховання". Їх навчають військовим навичкам, прищеплюють антиукраїнський світогляд та зображають українські символи, зокрема гасло "Слава Україні", як прояв "екстремізму". Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, передає УНН.

Насильницьке політичне виховання української молоді російською владою на незаконно окупованих територіях України триває. Молодіжна організація міністерства оборони росії "Юнармія" та кремлівська молодіжна організація "Рух перших" є серед тих організацій, які навчають українських дітей військовим навичкам та нав'язують їм проросійську та антиукраїнську пропаганду

- йдеться в звіті.

Зазначається, що російські органи освіти прагнуть протидіяти нібито "екстремізму" – терміну, який російська влада визначає в широкому значенні, зокрема у посібнику міноборони рф за 2022 рік під назвою "Запобігання конфліктам, проявам екстремізму та тероризму в полікультурному освітньому середовищі" вираз "Слава Україні" стверджувався як показник екстремізму.

З 2022 року російська влада реалізує так звану програму "Університетські сесії", в рамках якої дітей з окупованих регіонів України відправляють до російських університетів, де їм надають "патріотичне виховання". Це має на меті прищепити дітям антиукраїнський світогляд, а також прославляти російські військові подвиги. З 2022 року близько 50 тис. українських дітей відвідали ці заняття у 116 російських університетах

- додали у розвідці.

Нагадаємо

На тимчасово окупованій Луганщині понад пів тисячі підлітків і молоді залучені до "студентських трудових загонів" росіян.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Велика Британія
Україна