Близько 50 тис. дітей з окупованих територій України пройшли "патріотичне виховання" у рф - британська розвідка

З 2022 року російська влада примусово відправила близько 50 тис. дітей з окупованих територій України до університетів для так званого "патріотичного виховання". Їх навчають військовим навичкам, прищеплюють антиукраїнський світогляд та зображають українські символи, зокрема гасло "Слава Україні", як прояв "екстремізму". Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, передає УНН.

Насильницьке політичне виховання української молоді російською владою на незаконно окупованих територіях України триває. Молодіжна організація міністерства оборони росії "Юнармія" та кремлівська молодіжна організація "Рух перших" є серед тих організацій, які навчають українських дітей військовим навичкам та нав'язують їм проросійську та антиукраїнську пропаганду

Зазначається, що російські органи освіти прагнуть протидіяти нібито "екстремізму" – терміну, який російська влада визначає в широкому значенні, зокрема у посібнику міноборони рф за 2022 рік під назвою "Запобігання конфліктам, проявам екстремізму та тероризму в полікультурному освітньому середовищі" вираз "Слава Україні" стверджувався як показник екстремізму.

З 2022 року російська влада реалізує так звану програму "Університетські сесії", в рамках якої дітей з окупованих регіонів України відправляють до російських університетів, де їм надають "патріотичне виховання". Це має на меті прищепити дітям антиукраїнський світогляд, а також прославляти російські військові подвиги. З 2022 року близько 50 тис. українських дітей відвідали ці заняття у 116 російських університетах