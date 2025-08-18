Понад 500 дітей і студентів працюють у трудзагоні окупантів на ТОТ Луганщини - ЦНС
Київ • УНН
На окупованій Луганщині понад 500 підлітків та молоді залучені до "студентських трудових загонів". Їх використовують як безоплатну робочу силу, що є порушенням Конвенції ООН про права дитини.
На тимчасово окупованій Луганщині понад пів тисячі підлітків і молоді залучені до "студентських трудових загонів" росіян. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що під виглядом "корисної зайнятості" їх використовують як будівельників, провідників, вихователів та обслуговуючий персонал - фактично безоплатно.
Такі дії - це порушення Конвенції ООН про права дитини. Це не профорієнтація, а перетворення українських дітей на дешеву робочу силу для потреб окупанта
У ЦНС попереджають, що після деокупації кожен, хто причетний до примусової праці дітей, відповідатиме за законом.
Нагадаємо
За інформацією ЦНС, росія під виглядом залучення кадрів масово переселяє працівників з Азії на окуповані території. Це змінює етнічний склад регіону та є частиною політики знищення української ідентичності.
На ТОТ України вчителі отримали методички з "виявлення злочинців" серед дітей - ЦНС17.08.25, 08:45 • 4066 переглядiв