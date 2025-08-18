Понад 500 дітей і студентів працюють у трудзагоні окупантів на ТОТ Луганщини - ЦНС

$41.450.00
48.440.00
ukenru
03:44 • 1578 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 18693 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 40466 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 76999 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 132724 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 86730 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 84217 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 67201 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 54940 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248425 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2.8м/с
62%
747мм
Популярнi новини
В Ізраїлі масові протести за повернення заручників та припинення війни у Секторі ГазиPhoto17 серпня, 19:19 • 12501 перегляди
"Мир", що вимагає здачі Києвом Донбасу, є неприйнятним - посол ЄС в Україні17 серпня, 19:47 • 7170 перегляди
Ворог обстріляв житловий район Харкова: є постраждалі17 серпня, 20:28 • 3764 перегляди
Україна розпочала серійне виробництво ракет "Фламінго" дальністю понад 3 тис. км17 серпня, 21:01 • 23093 перегляди
Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі02:08 • 6324 перегляди
Публікації
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 76984 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 374083 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 324336 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 327460 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 333761 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Дитина
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Донецька область
Європа
Реклама
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 29470 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 25256 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 60971 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 50078 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 118128 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Truth Social
Bild
Крилата ракета
Футбол

Понад 500 дітей і студентів працюють у трудзагоні окупантів на ТОТ Луганщини - ЦНС

Київ • УНН

 • 10 перегляди

На окупованій Луганщині понад 500 підлітків та молоді залучені до "студентських трудових загонів". Їх використовують як безоплатну робочу силу, що є порушенням Конвенції ООН про права дитини.

Понад 500 дітей і студентів працюють у трудзагоні окупантів на ТОТ Луганщини - ЦНС

На тимчасово окупованій Луганщині понад пів тисячі підлітків і молоді залучені до "студентських трудових загонів" росіян. Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що під виглядом "корисної зайнятості" їх використовують як будівельників, провідників, вихователів та обслуговуючий персонал - фактично безоплатно.

Такі дії - це порушення Конвенції ООН про права дитини. Це не профорієнтація, а перетворення українських дітей на дешеву робочу силу для потреб окупанта

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС попереджають, що після деокупації кожен, хто причетний до примусової праці дітей, відповідатиме за законом.

Нагадаємо

За інформацією ЦНС, росія під виглядом залучення кадрів масово переселяє працівників з Азії на окуповані території. Це змінює етнічний склад регіону та є частиною політики знищення української ідентичності.

На ТОТ України вчителі отримали методички з "виявлення злочинців" серед дітей - ЦНС17.08.25, 08:45 • 4066 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Дитина
Конвенція ООН про права дитини
Луганська область
Організація Об'єднаних Націй