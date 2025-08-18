Более 500 детей и студентов работают в трудотряде оккупантов на ВОТ Луганщины - ЦНС

$41.450.00
03:44 • 1582 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 18704 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 40475 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 77013 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 132733 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 86732 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 84219 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 67203 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 54940 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 248425 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 77006 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 374095 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 324350 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 327470 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 333767 просмотра
Более 500 детей и студентов работают в трудотряде оккупантов на ВОТ Луганщины - ЦНС

Киев • УНН

 • 14 просмотра

На оккупированной Луганщине более 500 подростков и молодежи привлечены к "студенческим трудовым отрядам". Их используют как бесплатную рабочую силу, что является нарушением Конвенции ООН о правах ребенка.

Более 500 детей и студентов работают в трудотряде оккупантов на ВОТ Луганщины - ЦНС

На временно оккупированной Луганщине более полутысячи подростков и молодежи привлечены к "студенческим трудовым отрядам" россиян. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что под видом "полезной занятости" их используют как строителей, проводников, воспитателей и обслуживающий персонал - фактически безвозмездно.

Такие действия - это нарушение Конвенции ООН о правах ребенка. Это не профориентация, а превращение украинских детей в дешевую рабочую силу для нужд оккупанта

- говорится в сообщении.

В ЦНС предупреждают, что после деоккупации каждый, кто причастен к принудительному труду детей, будет отвечать по закону.

Напомним

По информации ЦНС, Россия под видом привлечения кадров массово переселяет работников из Азии на оккупированные территории. Это меняет этнический состав региона и является частью политики уничтожения украинской идентичности.

На ВОТ Украины учителя получили методички по "выявлению преступников" среди детей - ЦНС17.08.25, 08:45 • 4066 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Общество
Ребенок
Конвенция ООН о правах ребенка
Луганская область
Организация Объединенных Наций