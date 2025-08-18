Более 500 детей и студентов работают в трудотряде оккупантов на ВОТ Луганщины - ЦНС
Киев • УНН
На оккупированной Луганщине более 500 подростков и молодежи привлечены к "студенческим трудовым отрядам". Их используют как бесплатную рабочую силу, что является нарушением Конвенции ООН о правах ребенка.
На временно оккупированной Луганщине более полутысячи подростков и молодежи привлечены к "студенческим трудовым отрядам" россиян. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что под видом "полезной занятости" их используют как строителей, проводников, воспитателей и обслуживающий персонал - фактически безвозмездно.
Такие действия - это нарушение Конвенции ООН о правах ребенка. Это не профориентация, а превращение украинских детей в дешевую рабочую силу для нужд оккупанта
В ЦНС предупреждают, что после деоккупации каждый, кто причастен к принудительному труду детей, будет отвечать по закону.
Напомним
По информации ЦНС, Россия под видом привлечения кадров массово переселяет работников из Азии на оккупированные территории. Это меняет этнический состав региона и является частью политики уничтожения украинской идентичности.
