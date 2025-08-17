$41.450.00
16 августа, 13:32 • 39875 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
16 августа, 12:47 • 77287 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 53789 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 56540 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 52516 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 48907 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 244727 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 212771 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 167500 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 154802 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
На ВОТ Украины учителя получили методички по "выявлению преступников" среди детей - ЦНС

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Минобразования РФ разослало учителям на ВОТ Украины рекомендации по надзору за детьми без российского паспорта. Это внедряет систему доносов в школах, превращая педагогов в инструмент полицейского контроля.

На ВОТ Украины учителя получили методички по "выявлению преступников" среди детей - ЦНС

Кремлевское "министерство просвещения" разослало учителям на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) "рекомендации", как правильно следить за поведением детей, которых считают "мигрантами" - то есть тех, кто не имеет российского паспорта. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что подобные инструкции появились и в регионах РФ - Башкортостане, Свердловской и Смоленской областях.

Фактически оккупанты внедряют систему доносов в школах, превращая педагогов в инструмент полицейского контроля. Это - прямое нарушение прав ребенка и доказательство, что российское "образование" на ВОТ - лишь ширма для идеологического влияния, дискриминации и репрессий

- говорится в сообщении.

В ЦНС призывают жителей ВОТ документировать факты давления и помнить, что после деоккупации все причастные к таким "методикам" будут привлечены к ответственности.

Напомним

российские власти планируют тщательно проверять всех "новых граждан" на полную преданность культуре, законам и традициям РФ. В совете по правам человека при диктаторе РФ считают, что основанием для сохранения паспорта должна стать "100% доказанная лояльность".

Оккупанты вывозят учителей с ВОТ на идеологические инструктажи в Россию10.08.25, 06:02 • 4095 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Обществополитика
Образование
Ребенок
Украина