Кремлевское "министерство просвещения" разослало учителям на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) "рекомендации", как правильно следить за поведением детей, которых считают "мигрантами" - то есть тех, кто не имеет российского паспорта. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что подобные инструкции появились и в регионах РФ - Башкортостане, Свердловской и Смоленской областях.

Фактически оккупанты внедряют систему доносов в школах, превращая педагогов в инструмент полицейского контроля. Это - прямое нарушение прав ребенка и доказательство, что российское "образование" на ВОТ - лишь ширма для идеологического влияния, дискриминации и репрессий - говорится в сообщении.

В ЦНС призывают жителей ВОТ документировать факты давления и помнить, что после деоккупации все причастные к таким "методикам" будут привлечены к ответственности.

Напомним

российские власти планируют тщательно проверять всех "новых граждан" на полную преданность культуре, законам и традициям РФ. В совете по правам человека при диктаторе РФ считают, что основанием для сохранения паспорта должна стать "100% доказанная лояльность".

