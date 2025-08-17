На ВОТ Украины учителя получили методички по "выявлению преступников" среди детей - ЦНС
Киев • УНН
Минобразования РФ разослало учителям на ВОТ Украины рекомендации по надзору за детьми без российского паспорта. Это внедряет систему доносов в школах, превращая педагогов в инструмент полицейского контроля.
Кремлевское "министерство просвещения" разослало учителям на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) "рекомендации", как правильно следить за поведением детей, которых считают "мигрантами" - то есть тех, кто не имеет российского паспорта. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что подобные инструкции появились и в регионах РФ - Башкортостане, Свердловской и Смоленской областях.
Фактически оккупанты внедряют систему доносов в школах, превращая педагогов в инструмент полицейского контроля. Это - прямое нарушение прав ребенка и доказательство, что российское "образование" на ВОТ - лишь ширма для идеологического влияния, дискриминации и репрессий
В ЦНС призывают жителей ВОТ документировать факты давления и помнить, что после деоккупации все причастные к таким "методикам" будут привлечены к ответственности.
Напомним
российские власти планируют тщательно проверять всех "новых граждан" на полную преданность культуре, законам и традициям РФ. В совете по правам человека при диктаторе РФ считают, что основанием для сохранения паспорта должна стать "100% доказанная лояльность".
