Оккупанты вывозят учителей с ВОТ на идеологические инструктажи в Россию
Киев • УНН
Мариупольских учителей отправили в Санкт-Петербург для инструктажей по воспитанию детей в духе "русского мира". Это часть системной программы Кремля по превращению украинских школ в очаги пропаганды.
Под видом "профилактического отдыха" педагогов с временно оккупированных территорий Украины везут в Россию для промывания мозгов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что мариупольских учителей отправили в Санкт-Петербург, где во время "экскурсий" проводили инструктажи по "правильному" воспитанию детей в духе "русского мира".
Это часть системной программы кремля - превратить украинские школы в очаги пропаганды
В ЦНС призывают педагогов не становиться инструментом оккупантов - избегать участия в кремлевских мероприятиях и фиксировать факты идеологического давления.
Напомним
По данным ЦНС, российские оккупанты завозят учителей-гастролеров из Липецка на временно оккупированные территории Украины. Их отправляют по контракту на год для работы в школах ТОТ - с единственной целью: промывать мозги детям и насаждать кремлевские нарративы.
