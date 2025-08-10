Оккупанты вывозят учителей с ВОТ на идеологические инструктажи в Россию

$41.460.00
48.280.00
ukenru
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 28737 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 93328 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 82287 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 257560 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 145132 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 317146 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 292719 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 106259 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 148887 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 79117 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0.8м/с
81%
755мм
Популярные новости
Патрульный из Одесской области сбежал за границу: в полиции отреагировали9 августа, 17:48 • 7606 просмотра
россияне могут атаковать Харьков в случае отступления Украины с Донбасса - Sky News9 августа, 18:21 • 5150 просмотра
На Сумщине продолжается строительство "антидроновых тоннелей" для безопасности передвижения9 августа, 18:25 • 5850 просмотра
Встреча Трампа и Путина на Аляске: в России заявили об угрозе срыва саммита и нашли виновныхPhoto9 августа, 18:44 • 6400 просмотра
Украина рискует потерять важного сторонника: Чехия на пороге смены курса - СМИ9 августа, 21:09 • 10423 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 317148 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 198981 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 292720 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 297244 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 207597 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Дэвид Лэмми
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Аляска
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 45655 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 93330 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 297244 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 221842 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 231338 просмотра
Актуальное
The Economist
ТикТок
Instagram
Пистолет
MultiCam (камуфляж)

Оккупанты вывозят учителей с ВОТ на идеологические инструктажи в Россию

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Мариупольских учителей отправили в Санкт-Петербург для инструктажей по воспитанию детей в духе "русского мира". Это часть системной программы Кремля по превращению украинских школ в очаги пропаганды.

Оккупанты вывозят учителей с ВОТ на идеологические инструктажи в Россию

Под видом "профилактического отдыха" педагогов с временно оккупированных территорий Украины везут в Россию для промывания мозгов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что мариупольских учителей отправили в Санкт-Петербург, где во время "экскурсий" проводили инструктажи по "правильному" воспитанию детей в духе "русского мира".

Это часть системной программы кремля - превратить украинские школы в очаги пропаганды

- говорится в сообщении.

В ЦНС призывают педагогов не становиться инструментом оккупантов - избегать участия в кремлевских мероприятиях и фиксировать факты идеологического давления.

Напомним

По данным ЦНС, российские оккупанты завозят учителей-гастролеров из Липецка на временно оккупированные территории Украины. Их отправляют по контракту на год для работы в школах ТОТ - с единственной целью: промывать мозги детям и насаждать кремлевские нарративы.

ЦНС: российские оккупанты не выплачивают зарплаты воспитателям детсадов на ВОТ08.08.25, 04:27 • 3219 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Общество
Украина
Мариуполь