ЦНС: российские оккупанты не выплачивают зарплаты воспитателям детсадов на ВОТ
Киев • УНН
Центр национального сопротивления фиксирует системный кризис с выплатами на временно оккупированных территориях Украины. Работники детского сада "Ромашка" в Сватово почти год не получали зарплату.
Центр национального сопротивления (ЦНС) фиксирует системный кризис с выплатами на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ). Об этом сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что даже воспитатели остаются без зарплаты на ВОТ. Так, в Сватово Луганской области работники детсада "Ромашка" почти год работали без оплаты.
С октября 2024 по июль 2025 четырем работникам "днр-лнровского" учреждения не выплачивали зарплату. Долг - почти 1 миллион рублей
Там указывают, что российские оккупанты прикрываются громкими словами о "заботе" и "восстановлении", но за этим стоит равнодушие, коррупция и бесхозяйственность.
"Педагоги, работающие с детьми, вынуждены выживать - без зарплат, поддержки и уважения", - констатируют в ЦНС.
Напомним
По информации ЦНС, на временно оккупированной Донетчине шахтеры снова остались без зарплат. Так называемый "торговый дом "Донские угли", который арендует шахты, не выплачивает людям деньги уже несколько месяцев.
Коллапс водоснабжения в оккупированном Донецке: захватчики «решают» нехватку водовозками и призывают к эвакуации29.07.25, 12:32 • 4344 просмотра