Коллапс водоснабжения в оккупированном Донецке: захватчики «решают» нехватку водовозками и призывают к эвакуации

В оккупированных Макеевке и Донецке воду подают по графику - всего 3 часа раз в 3 суток. Кураторы из РФ признали проблему, но впечатление, что ее решение не согласовано. Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Водный апокалипсис в ТО Донецке. На временно оккупированном Донбассе — гуманитарная катастрофа. В Донецке и Макеевке воду подают по графику: 3 часа раз в 3 суток. Но даже эта вода часто не поступает. - передает Сопротивление.

В сообщении указано, что российская верхушка признала проблему, но решение на грани "фарса".

Кремль вместо решений — прислал "водовозки": 75 машин на миллионный город. Фарс и антисанитария. - передает Центр национального сопротивления.

Местные коллаборанты, как отмечает ЦНС, уже сами признают катастрофу.

По данным Сопротивления, "министр ЖКХ ДНР" призвал к эвакуации из-за угрозы эпидемий.

Это результат колониальной политики РФ: Донбасс стал полигоном экспериментов, а не "освобождением". - резюмирует Центр национального сопротивления.

Напомним

Ранее УНН передавал, что в оккупированном Донецке ситуация с водоснабжением ухудшается, воду будут подавать раз в трое суток.

Вызванный Россией на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) водный кризис усиливается и приводит к антисанитарным условиям жизни в нескольких регионах.