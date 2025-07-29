Коллапс водоснабжения в оккупированном Донецке: захватчики «решают» нехватку водовозками и призывают к эвакуации
Киев • УНН
В оккупированных Макеевке и Донецке воду подают только 3 часа раз в 3 суток, что привело к гуманитарной катастрофе. Российская верхушка признала проблему, но ее решение ограничивается 75 водовозками на миллионный город, а местные коллаборанты призывают к эвакуации из-за угрозы эпидемий.
В оккупированных Макеевке и Донецке воду подают по графику - всего 3 часа раз в 3 суток. Кураторы из РФ признали проблему, но впечатление, что ее решение не согласовано. Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Водный апокалипсис в ТО Донецке. На временно оккупированном Донбассе — гуманитарная катастрофа. В Донецке и Макеевке воду подают по графику: 3 часа раз в 3 суток. Но даже эта вода часто не поступает.
В сообщении указано, что российская верхушка признала проблему, но решение на грани "фарса".
Кремль вместо решений — прислал "водовозки": 75 машин на миллионный город. Фарс и антисанитария.
Местные коллаборанты, как отмечает ЦНС, уже сами признают катастрофу.
По данным Сопротивления, "министр ЖКХ ДНР" призвал к эвакуации из-за угрозы эпидемий.
Это результат колониальной политики РФ: Донбасс стал полигоном экспериментов, а не "освобождением".
Напомним
Ранее УНН передавал, что в оккупированном Донецке ситуация с водоснабжением ухудшается, воду будут подавать раз в трое суток.
Вызванный Россией на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) водный кризис усиливается и приводит к антисанитарным условиям жизни в нескольких регионах.