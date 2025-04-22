Проблеми з водопостачанням в окупованому Донецьку погіршуються, воду подаватимуть раз на три доби - ЦПД РНБО

$41.380.02
47.770.74
ukenru
У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів
Ексклюзив
09:55 • 10844 перегляди

У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів

08:27 • 24150 перегляди

Ватикан оголосив дату похорону Папи: церемонія відбудеться в суботу

Ексклюзив
07:51 • 50887 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС

21 квітня, 16:24 • 62772 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
21 квітня, 14:32 • 165064 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

21 квітня, 13:43 • 87783 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
21 квітня, 13:37 • 74329 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Ексклюзив
21 квітня, 13:18 • 66225 перегляди

З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт

Ексклюзив
21 квітня, 13:11 • 41023 перегляди

У Раді вимагають аудиту держземель, які були передані Фонду держмайна для подальшої здачі в оренду

Ексклюзив
21 квітня, 12:22 • 32264 перегляди

У Держцентрі зайнятості розповіли, які професії наразі найбільше затребувані

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+25°
3м/с
21%
750 мм
Популярнi новини

Трамп анонсував план мирного врегулювання війни в Україні: NY Post дізнався, що кажуть в адміністрації щодо питання "землі"

05:22 • 41241 перегляди

Нічна атака рф зачепила один район Київщини: показали наслідки

06:01 • 36446 перегляди

На Сумщині з-під завалів дістали песика після нічного удару рф - ДСНС

07:13 • 13635 перегляди

На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів

07:13 • 23204 перегляди

Майкл Бей та Сідні Суїні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

07:54 • 19338 перегляди
Публікації

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС
Ексклюзив

07:51 • 50895 перегляди

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

21 квітня, 15:15 • 77894 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою
Ексклюзив

21 квітня, 14:32 • 165069 перегляди

Apple в тіні: як сірий ринок техніки б’є по бюджету України, ЄС і США

21 квітня, 14:13 • 66358 перегляди

Що зробити на городі у травні: справи, які не можна упустити

21 квітня, 12:52 • 72057 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Ігор Терехов

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Олег Синєгубов

Актуальні місця

Україна

Київ

Запоріжжя

Харків

Сполучені Штати

Реклама
УНН Lite

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

10:22 • 6144 перегляди

"Врятували $65 000" залишків гонорару: Себастіан Стен зізнався про проблеми з робою перед роллю в Marvel

09:58 • 6584 перегляди

Майкл Бей та Сідні Суїні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

07:54 • 19885 перегляди

Гейлі Бібер поділилася зворушливими фото з сином Джеком на Великдень

21 квітня, 13:36 • 33270 перегляди

Викрали прикраси на €10 млн: "дідусі"-грабіжники Кім Кардаш'ян постануть перед судом

21 квітня, 12:58 • 36298 перегляди
Актуальне

Telegram

Шахед-136

The Guardian

The Washington Post

SAR-Lupe

Проблеми з водопостачанням в окупованому Донецьку погіршуються, воду подаватимуть раз на три доби - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 2318 перегляди

В окупованому Донецьку ситуація з водопостачанням погіршується, воду подаватимуть раз на три доби. В окремих районах водопостачання відсутнє, але мешканці змушені платити окупаційній владі.

Проблеми з водопостачанням в окупованому Донецьку погіршуються, воду подаватимуть раз на три доби - ЦПД РНБО

У Донецьку, окупованому російськими військами, ситуація з водопостачанням продовжує погіршуватись. Наразі вода у кранах зʼявлятиметься раз на три доби. Про це повідомив Центр протидії дезінформації РНБО в Telegram, пише УНН.

У Донецьку погіршується проблема з водопостачанням. Якщо раніше в окупованому місті вода у кранах з'являлась по кілька годин на два дні, то відтепер вона подаватиметься раз на три доби

- йдеться в дописі.

Важка ситуація також склалась і в Макіївці. Як повідомляється, в окремих кварталах Донецька водопостачання відсутнє взагалі – і вода там підвозиться спеціальними машинами. Однак, незважаючи на постійну відсутність води, мешканці змушені сплачувати за її надання окупаційній "владі".

російські окупанти контролюють український Донецьк 11 років. Та, незважаючи на всі намагання створити картинку "процвітаючого" міста, не можуть вирішити елементарних проблем із водопостачанням. А на четвертий рік "сво" ситуація лише погіршилась

- зазначають в ЦПД.

Нагадаємо

Раніше у ЦПД повідомляли, що Кіровському районі Донецька з кранів тече коричнева вода з іржею. Втім, окупаційна адміністрація не бачить у цьому проблеми. Вони пропонують жителям "нові можливості", мовляв, якщо немає чистої питної води, то можна спробувати щось інше. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоВійна
Макіївка
Донецьк
Brent
$67.30
Bitcoin
$88,567.10
S&P 500
$5,104.50
Tesla
$223.45
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,467.56
Ethereum
$1,623.48