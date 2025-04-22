Проблеми з водопостачанням в окупованому Донецьку погіршуються, воду подаватимуть раз на три доби - ЦПД РНБО

У Донецьку, окупованому російськими військами, ситуація з водопостачанням продовжує погіршуватись. Наразі вода у кранах зʼявлятиметься раз на три доби. Про це повідомив Центр протидії дезінформації РНБО в Telegram, пише УНН.

У Донецьку погіршується проблема з водопостачанням. Якщо раніше в окупованому місті вода у кранах з'являлась по кілька годин на два дні, то відтепер вона подаватиметься раз на три доби - йдеться в дописі.

Важка ситуація також склалась і в Макіївці. Як повідомляється, в окремих кварталах Донецька водопостачання відсутнє взагалі – і вода там підвозиться спеціальними машинами. Однак, незважаючи на постійну відсутність води, мешканці змушені сплачувати за її надання окупаційній "владі".

російські окупанти контролюють український Донецьк 11 років. Та, незважаючи на всі намагання створити картинку "процвітаючого" міста, не можуть вирішити елементарних проблем із водопостачанням. А на четвертий рік "сво" ситуація лише погіршилась - зазначають в ЦПД.

Нагадаємо

Раніше у ЦПД повідомляли, що Кіровському районі Донецька з кранів тече коричнева вода з іржею. Втім, окупаційна адміністрація не бачить у цьому проблеми. Вони пропонують жителям "нові можливості", мовляв, якщо немає чистої питної води, то можна спробувати щось інше.