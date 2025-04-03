У загарбаному Донецьку з кранів тече іржава вода: окупанти пропонують "імпортозаміщення"
Київ • УНН
У Кіровському районі Донецька з кранів тече коричнева вода з іржею. Окупаційна влада не бачить проблеми, пропонуючи мешканцям "імпортозаміщення".
У Кіровському районі тимчасово окупованого Донецька мешканці стикаються з новими труднощами, що стосуються водопостачання. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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За інформацією, за останні кілька днів з кранів у домівках почала текти коричнева рідина, яку місцеві жителі описують як суміш води, іржі та можливих часток трубопроводу.
Примітно, що окупаційна адміністрація не бачить у цьому проблеми. Вони пропонують жителям "нові можливості", мовляв, якщо немає чистої питної води, то можна спробувати щось інше. Такий підхід є частиною так званої програми "імпортозаміщення", де замість нормального водопостачання пропонуються сумнівні замінники.
Проблема з водопостачанням – лише одна з багатьох, з якими стикаються жителі загарбаних територій.
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Жителі окупованого Маріуполя скаржаться на жахливу якість води: з кранів тече зелена або іржава рідина, непридатна навіть для технічних потреб. Графіки подачі води окупантами ігноруються.
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