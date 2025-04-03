В захваченном Донецке из кранов течет ржавая вода: оккупанты предлагают "импортозамещение"
Киев • УНН
В Кировском районе Донецка из кранов течет коричневая вода с ржавчиной. Оккупационные власти не видят проблемы, предлагая жителям "импортозамещение".
В Кировском районе временно оккупированного Донецка жители сталкиваются с новыми трудностями, касающимися водоснабжения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
По информации, за последние несколько дней из кранов в домах начала течь коричневая жидкость, которую местные жители описывают как смесь воды, ржавчины и возможных частиц трубопровода.
Примечательно, что оккупационная администрация не видит в этом проблемы. Они предлагают жителям "новые возможности", мол, если нет чистой питьевой воды, то можно попробовать что-то другое. Такой подход является частью так называемой программы "импортозамещения", где вместо нормального водоснабжения предлагаются сомнительные заменители.
Проблема с водоснабжением – лишь одна из многих, с которыми сталкиваются жители захваченных территорий.
Напомним
Жители оккупированного Мариуполя жалуются на ужасное качество воды: из кранов течет зеленая или ржавая жидкость, непригодная даже для технических нужд. Графики подачи воды оккупантами игнорируются.
Противно даже ноги мыть: мариупольцы жалуются на качество воды в домах01.04.25, 16:03 • 19824 просмотра