В Кировском районе временно оккупированного Донецка жители сталкиваются с новыми трудностями, касающимися водоснабжения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

По информации, за последние несколько дней из кранов в домах начала течь коричневая жидкость, которую местные жители описывают как смесь воды, ржавчины и возможных частиц трубопровода.

Примечательно, что оккупационная администрация не видит в этом проблемы. Они предлагают жителям "новые возможности", мол, если нет чистой питьевой воды, то можно попробовать что-то другое. Такой подход является частью так называемой программы "импортозамещения", где вместо нормального водоснабжения предлагаются сомнительные заменители.

Проблема с водоснабжением – лишь одна из многих, с которыми сталкиваются жители захваченных территорий.

Напомним

Жители оккупированного Мариуполя жалуются на ужасное качество воды: из кранов течет зеленая или ржавая жидкость, непригодная даже для технических нужд. Графики подачи воды оккупантами игнорируются.

Противно даже ноги мыть: мариупольцы жалуются на качество воды в домах