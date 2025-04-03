В захваченном Донецке из кранов течет ржавая вода: оккупанты предлагают "импортозамещение"

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон
19:36 • 14061 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
15:18 • 103039 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 166257 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

3 апреля, 13:29 • 104895 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 341722 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 172942 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 144457 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 196016 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 124703 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 108113 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 45966 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 157965 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 36476 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 83406 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 22078 просмотра
публикации

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

19:36 • 14061 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 83546 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 103038 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

3 апреля, 13:51 • 166257 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 158100 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джорджия Мелони

Андрей Сибига

Александр Стабб

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Германия

Реклама
УНН Lite

Дэвид Швиммер заявил, что не мог слушать культовую песню из "Друзей" с тех пор, как ушел из шоу

16:23 • 19799 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 22175 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 36567 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 46063 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 135492 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Хранитель

YouTube

Вашингтон Пост

В захваченном Донецке из кранов течет ржавая вода: оккупанты предлагают "импортозамещение"

Киев • УНН

 • 4848 просмотра

В Кировском районе Донецка из кранов течет коричневая вода с ржавчиной. Оккупационные власти не видят проблемы, предлагая жителям "импортозамещение".

В захваченном Донецке из кранов течет ржавая вода: оккупанты предлагают "импортозамещение"

В Кировском районе временно оккупированного Донецка жители сталкиваются с новыми трудностями, касающимися водоснабжения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

По информации, за последние несколько дней из кранов в домах начала течь коричневая жидкость, которую местные жители описывают как смесь воды, ржавчины и возможных частиц трубопровода.

Примечательно, что оккупационная администрация не видит в этом проблемы. Они предлагают жителям "новые возможности", мол, если нет чистой питьевой воды, то можно попробовать что-то другое. Такой подход является частью так называемой программы "импортозамещения", где вместо нормального водоснабжения предлагаются сомнительные заменители.

Проблема с водоснабжением – лишь одна из многих, с которыми сталкиваются жители захваченных территорий.

Напомним

Жители оккупированного Мариуполя жалуются на ужасное качество воды: из кранов течет зеленая или ржавая жидкость, непригодная даже для технических нужд. Графики подачи воды оккупантами игнорируются.

Противно даже ноги мыть: мариупольцы жалуются на качество воды в домах01.04.25, 16:03 • 19824 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
Донецк
Bitcoin
$81,990.90
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.97
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,786.86