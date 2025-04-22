Проблемы с водоснабжением в оккупированном Донецке ухудшаются, воду будут подавать раз в трое суток - ЦПД СНБО

В Донецке, оккупированном российскими войсками, ситуация с водоснабжением продолжает ухудшаться. Сейчас вода в кранах будет появляться раз в трое суток. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО в Telegram, пишет УНН.

В Донецке ухудшается проблема с водоснабжением. Если раньше в оккупированном городе вода в кранах появлялась по несколько часов на два дня, то отныне она будет подаваться раз в трое суток - говорится в заметке.

Тяжелая ситуация также сложилась и в Макеевке. Как сообщается, в отдельных кварталах Донецка водоснабжение отсутствует вообще – и вода там подвозится специальными машинами. Однако, несмотря на постоянное отсутствие воды, жители вынуждены платить за ее предоставление оккупационным "властям".

российские оккупанты контролируют украинский Донецк 11 лет. Но, несмотря на все попытки создать картинку "процветающего" города, не могут решить элементарные проблемы с водоснабжением. А на четвертый год "сво" ситуация только ухудшилась - отмечают в ЦПД.

Напомним

Ранее в ЦПД сообщали, что в Кировском районе Донецка из кранов течет коричневая вода с ржавчиной. Впрочем, оккупационная администрация не видит в этом проблемы. Они предлагают жителям "новые возможности", мол, если нет чистой питьевой воды, то можно попробовать что-нибудь другое.