Колапс водопостачання в окупованому Донецьку: загарбники "вирішують" нестачу водовозками і закликають до евакуації

В окупованих Макіївці та Донецьку воду подають за графіком - лише 3 години раз на 3 доби. Куратори з рф визнали проблему, але враження, що її вирішення не узгоджено. Про це пише Центр національного спротиву, передає УНН.

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Водний апокаліпсис у ТО Донецьку. На тимчасово окупованому Донбасі — гуманітарна катастрофа. У Донецьку та Макіївці воду подають за графіком: 3 години раз на 3 доби. Але навіть ця вода часто не надходить. - передає Спротив.

У дописі зазначено, що російська верхівка визнала проблему, але рішення на межі "фарсу".

Кремль замість рішень — прислав "водовозки": 75 машин на мільйонне місто. Фарс і антисанітарія. - передає Центр національного спротиву.

Місцеві колаборанти, як зазначає ЦНС, вже самі визнають катастрофу.

За даними Спротиву, "міністр жкг днр" закликав до евакуації через загрозу епідемій.

Це результат колоніальної політики рф:Донбас став полігоном експериментів, а не "визволенням". - резюмує Центр національного спротиву.

Нагадаємо

Раніше УНН передавав, що в окупованому Донецьку ситуація з водопостачанням погіршується, воду подаватимуть раз на три доби.

Спричинена росією на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) водна криза посилюється та призводить до антисанітарних умов життя у кількох регіонах.