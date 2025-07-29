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Колапс водопостачання в окупованому Донецьку: загарбники "вирішують" нестачу водовозками і закликають до евакуації

Київ • УНН

 • 2590 перегляди

В окупованих Макіївці та Донецьку воду подають лише 3 години раз на 3 доби, що призвело до гуманітарної катастрофи. Російська верхівка визнала проблему, але її вирішення обмежується 75 водовозками на мільйонне місто, а місцеві колаборанти закликають до евакуації через загрозу епідемій.

Колапс водопостачання в окупованому Донецьку: загарбники "вирішують" нестачу водовозками і закликають до евакуації

В окупованих Макіївці та Донецьку воду подають за графіком - лише 3 години раз на 3 доби. Куратори з рф визнали проблему, але враження, що її вирішення не узгоджено. Про це пише Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Водний апокаліпсис у ТО Донецьку. На тимчасово окупованому Донбасі — гуманітарна катастрофа. У Донецьку та Макіївці воду подають за графіком: 3 години раз на 3 доби. Але навіть ця вода часто не надходить.

- передає Спротив. 

У дописі зазначено, що російська верхівка визнала проблему, але рішення на межі "фарсу".

Кремль замість рішень — прислав "водовозки": 75 машин на мільйонне місто. Фарс і антисанітарія.

- передає Центр національного спротиву.

Місцеві колаборанти, як зазначає ЦНС, вже самі визнають катастрофу.

За даними Спротиву, "міністр жкг днр" закликав до евакуації через загрозу епідемій. 

Це результат колоніальної політики рф:Донбас став полігоном експериментів, а не "визволенням".

- резюмує Центр національного спротиву.

Нагадаємо

Раніше УНН передавав, що в окупованому Донецьку ситуація з водопостачанням погіршується, воду подаватимуть раз на три доби

Спричинена росією на тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) водна криза посилюється та призводить до антисанітарних умов життя у кількох регіонах. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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