"Донські углі" продовжують грабувати гірників на ТОТ Донеччини - ЦНС
Київ • УНН
Так званий "торговий дім "Донські углі", який орендує шахти, не виплачує людям гроші вже кілька місяців. У компанії пояснюють це "коливанням цін".
На тимчасово окупованій Донеччині шахтарі знову залишились без зарплат. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що так званий "торговий дім "Донські углі", який орендує шахти, не виплачує людям гроші вже кілька місяців.
Причина? За словами компанії - "коливання цін". Насправді - це чергова схема крадіжки: російські "інвестори" викачують ресурси; не ремонтують, не інвестують; просто грабують - і їдуть
Там додають, що шахтарі ризикують життям, працюючи у нелюдських умовах, "а у відповідь - порожні кишені, борги та брехня".
"Саме так виглядає "русскій мір". Звільнення - єдиний шлях до справедливості", - резюмують у ЦНС.
Нагадаємо
В окупованих Макіївці та Донецьку воду подають лише 3 години раз на 3 доби, що призвело до гуманітарної катастрофи.
Також повідомлялося, що російські "археологи" незаконно проводять розкопки в окупованому Криму, викрадаючи артефакти та фальсифікуючи історію.
