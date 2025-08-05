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Пропагандистське "відновлення" ТОТ України зупиняється разом з економікою рф - ЦНС

Київ • УНН

 • 670 перегляди

Криза на ринку нерухомості рф та згортання пільгової іпотеки роблять будівництво збитковим. Це безпосередньо впливає на "відновлення" тимчасово окупованих територій України, де замість нового житла лишаються лише фасади для телекамер.

Пропагандистське "відновлення" ТОТ України зупиняється разом з економікою рф - ЦНС

Так зване "відновлення" тимчасово окупованих територій України зупиняється разом з економікою рф. Про це повідомляє Центр найіонального спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що кремлівські забудовники визнають кризу на ринку нерухомості рф, при цьому через згортання пільгової іпотеки та інфляцію будівництво стає збитковим.

Це напряму б’є і по "будівництву" на тимчасово окупованих територіях України - в Маріуполі, Сіверодонецьку, Авдіївці. Наприклад, на місці житлових кварталів маріупольців мали звести ЖК "Лівобережний" - але замість нового житла залишились фасади для телекамер

- вказують у ЦНС.

Там констатують, що "жодного реального "відновлення" немає, "лише розкрадання, фальсифікації й імітація".

Нагадаємо

В окупованих Макіївці та Донецьку воду подають лише 3 години раз на 3 доби, що призвело до гуманітарної катастрофи.

Також повідомлялося, що  російські "археологи" незаконно проводять розкопки в окупованому Криму, викрадаючи артефакти та фальсифікуючи історію.

ГУР отримало докази масового викрадення українських дітей з ТОТ - Зарівна05.08.25, 01:07 • 488 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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