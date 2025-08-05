Пропагандистское «восстановление» ВОТ Украины останавливается вместе с экономикой РФ - ЦНС
Киев • УНН
Кризис на рынке недвижимости РФ и сворачивание льготной ипотеки делают строительство убыточным. Это непосредственно влияет на «восстановление» временно оккупированных территорий Украины, где вместо нового жилья остаются лишь фасады для телекамер.
Так называемое "восстановление" временно оккупированных территорий Украины останавливается вместе с экономикой РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что кремлевские застройщики признают кризис на рынке недвижимости РФ, при этом из-за сворачивания льготной ипотеки и инфляции строительство становится убыточным.
Это напрямую бьет и по "строительству" на временно оккупированных территориях Украины - в Мариуполе, Северодонецке, Авдеевке. Например, на месте жилых кварталов мариупольцев должны были возвести ЖК "Левобережный" - но вместо нового жилья остались фасады для телекамер
Там констатируют, что "никакого реального "восстановления" нет, "только хищения, фальсификации и имитация".
Напомним
В оккупированных Макеевке и Донецке воду подают лишь 3 часа раз в 3 суток, что привело к гуманитарной катастрофе.
Также сообщалось, что российские "археологи" незаконно проводят раскопки в оккупированном Крыму, похищая артефакты и фальсифицируя историю.
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