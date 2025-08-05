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Вашингтон Пост

Пропагандистское «восстановление» ВОТ Украины останавливается вместе с экономикой РФ - ЦНС

Киев • УНН

 • 398 просмотра

Кризис на рынке недвижимости РФ и сворачивание льготной ипотеки делают строительство убыточным. Это непосредственно влияет на «восстановление» временно оккупированных территорий Украины, где вместо нового жилья остаются лишь фасады для телекамер.

Пропагандистское «восстановление» ВОТ Украины останавливается вместе с экономикой РФ - ЦНС

Так называемое "восстановление" временно оккупированных территорий Украины останавливается вместе с экономикой РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что кремлевские застройщики признают кризис на рынке недвижимости РФ, при этом из-за сворачивания льготной ипотеки и инфляции строительство становится убыточным.

Это напрямую бьет и по "строительству" на временно оккупированных территориях Украины - в Мариуполе, Северодонецке, Авдеевке. Например, на месте жилых кварталов мариупольцев должны были возвести ЖК "Левобережный" - но вместо нового жилья остались фасады для телекамер

- указывают в ЦНС.

Там констатируют, что "никакого реального "восстановления" нет, "только хищения, фальсификации и имитация".

Напомним

В оккупированных Макеевке и Донецке воду подают лишь 3 часа раз в 3 суток, что привело к гуманитарной катастрофе.

Также сообщалось, что  российские "археологи" незаконно проводят раскопки в оккупированном Крыму, похищая артефакты и фальсифицируя историю.

ГУР получило доказательства массового похищения украинских детей с ВОТ - Заривная05.08.25, 01:07 • 398 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Экономика
Авдеевка
Макеевка
Северодонецк
Крым
Украина
Мариуполь
Донецк