ГУР получило доказательства массового похищения украинских детей с ВОТ - Заривная
Киев • УНН
ГУР МО Украины получило новые доказательства массового похищения украинских детей с оккупированных территорий. Информация уже передана правоохранителям для возвращения детей и привлечения виновных к ответственности.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины в рамках масштабной кибероперации получило новые доказательства массового похищения украинских детей с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила советник по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заривна, сообщает УНН.
Детали
По ее словам, среди доказательств - списки вывезенных детей, характеристики на тех, кто остался без опеки.
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Она указала, что эта информация уже передана в правоохранительные органы и станет важным доказательством в уголовных производствах, "поможет найти и вернуть детей домой и привлечь виновных к ответственности".
"Каждое такое доказательство - это еще один шаг к правде, справедливости и возвращению наших детей. Мы продолжим делать все возможное, чтобы никто из них не остался в руках оккупантов", - резюмировала Заривна.
Напомним
25 июля стало известно, что Украине удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий. Тогда среди спасенных была девочка, которой запрещали говорить на украинском языке в школе, и ребенок, который даже боялся упоминать название своей страны.
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