ГУР получило доказательства массового похищения украинских детей с ВОТ - Заривная

$41.760.05
47.640.10
ukenru
Эксклюзив
4 августа, 15:11 • 44488 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
4 августа, 12:41 • 46710 просмотра
Австрийский суд разрешил Нафтогазу взыскать более 120 млн евро активов с рф
Эксклюзив
4 августа, 12:06 • 82254 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
4 августа, 11:14 • 118753 просмотра
Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины
Эксклюзив
4 августа, 10:06 • 74872 просмотра
россияне начали добавлять в "шахеды" легковоспламеняющуюся смесь, чтобы вызвать больше пожаров - эксперт
4 августа, 07:56 • 70419 просмотра
Зеленский ввел санкции против похитителей активов с ВОТ и 15 руководителей российских музеев
Эксклюзив
4 августа, 07:35 • 72968 просмотра
Эндокринолог раскрыла преимущества и риски датчиков мониторинга глюкозы
Эксклюзив
4 августа, 07:19 • 69768 просмотра
В Житомире 17-летнюю девушку подозревают в жестоком убийстве своего парня
4 августа, 01:37 • 62995 просмотра
Трамп назвал вероятную дату визита своего спецпредставителя Уиткоффа в Россию
3 августа, 10:28 • 81114 просмотра
"Есть договоренность об обмене 1200 пленных": Зеленский обсудил с Умеровым и Ермаком подготовку новой встречи в Стамбуле
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.5м/с
71%
750мм
Популярные новости
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ4 августа, 13:37 • 41098 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 46005 просмотра
Третий армейский корпус получил 1/8 часть фронта и уже влияет на ход войны - Андрей Билецкий4 августа, 14:07 • 5930 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 21595 просмотра
"Им все равно, сколько людей в Украине убивает Россия": Трамп собирается существенно повысить пошлины на товары из Индии4 августа, 16:28 • 36487 просмотра
публикации
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
Эксклюзив
4 августа, 15:11 • 44488 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
Эксклюзив
4 августа, 12:06 • 82254 просмотра
Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины4 августа, 11:14 • 118753 просмотра
Как правильно выбрать спелый, сладкий и по-настоящему вкусный арбузPhoto3 августа, 07:54 • 245810 просмотра
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
Эксклюзив
2 августа, 17:16 • 333473 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Индия
Нидерланды
Реклама
УНН Lite
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 21625 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 46054 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ4 августа, 13:37 • 41146 просмотра
В четвертый раз стал отцом: Сергей Притула поделился трогательной фотографией с новорожденным сыномPhoto4 августа, 09:23 • 46259 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 349852 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
MIM-23 Hawk
9К720 Искандер
Дія (сервис)
Вашингтон Пост

ГУР получило доказательства массового похищения украинских детей с ВОТ - Заривная

Киев • УНН

 • 398 просмотра

ГУР МО Украины получило новые доказательства массового похищения украинских детей с оккупированных территорий. Информация уже передана правоохранителям для возвращения детей и привлечения виновных к ответственности.

ГУР получило доказательства массового похищения украинских детей с ВОТ - Заривная

Главное управление разведки Министерства обороны Украины в рамках масштабной кибероперации получило новые доказательства массового похищения украинских детей с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила советник по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заривна, сообщает УНН.

Детали

По ее словам, среди доказательств - списки вывезенных детей, характеристики на тех, кто остался без опеки.

Незаконные "решения" о назначении новых опекунов из числа граждан РФ, адреса мест проживания и расселения похищенных украинских детей

- отметила Заривна.

Она указала, что эта информация уже передана в правоохранительные органы и станет важным доказательством в уголовных производствах, "поможет найти и вернуть детей домой и привлечь виновных к ответственности".

"Каждое такое доказательство - это еще один шаг к правде, справедливости и возвращению наших детей. Мы продолжим делать все возможное, чтобы никто из них не остался в руках оккупантов", - резюмировала Заривна.

Напомним

25 июля стало известно, что Украине удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий. Тогда среди спасенных была девочка, которой запрещали говорить на украинском языке в школе, и ребенок, который даже боялся упоминать название своей страны.

Отказались посещать российскую школу: Украина вернула домой еще троих детей из рф и ТОТ - Ермак30.07.25, 11:08 • 2820 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
Министерство обороны Украины
Главное управление разведки Украины
Херсонская область
Украина