Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з окуповнаих територій - ОП

Ще одну групу українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну групу дітей з тимчасово окупованих територій - повідомив Єрмак.

За його словами, серед врятованих - 13-річна дівчинка, якій забороняли говорити українською в школі; хлопчик, якого вивезли в рф, і мама змогла забрати його попри численні перешкоди; підліток, який замкнувся в собі через тиск і пропаганду; дитина, яка боялася навіть згадувати назву своєї країни.

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Сьогодні всі вони у безпеці, поруч з рідними, на вільній землі - резюмував глава ОП.

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