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Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з окуповнаих територій - ОП

Київ • УНН

 • 1388 перегляди

Україна повернула ще одну групу дітей з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Bring Kids Back UA. Серед врятованих – дитина, якій забороняли говорити українською, та підліток, що зазнав тиску пропаганди.

Україні вдалося повернути ще одну групу дітей з окуповнаих територій - ОП

Ще одну групу українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну групу дітей з тимчасово окупованих територій

 - повідомив Єрмак.

За його словами, серед врятованих - 13-річна дівчинка, якій забороняли говорити українською в школі; хлопчик, якого вивезли в рф, і мама змогла забрати його попри численні перешкоди; підліток, який замкнувся в собі через тиск і пропаганду; дитина, яка боялася навіть згадувати назву своєї країни.

Україна розраховує на допомогу партнерів у справі повернення дітей - Зеленський 10.07.25, 17:08 • 5753 перегляди

Сьогодні всі вони у безпеці, поруч з рідними, на вільній землі 

- резюмував глава ОП.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна
Андрій Єрмак
Україна
Tesla
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