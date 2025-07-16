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"Це неадекватно": українці обурені державним фінансуванням депутата Кузьміних, підозрюваного у хабарництві
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Фокус на поверненні дітей та незаконно утримуваних цивільних: Єрмак та Келлог провели зустріч у рамках Bring Kids Back UA

Київ • УНН

 • 816 перегляди

Глава ОП Андрій Єрмак та спецпредставник президента США Кіт Келлог обговорили депортацію українських дітей та утримання цивільних. Україна передала рф список дітей та очікує на їх повернення.

Фокус на поверненні дітей та незаконно утримуваних цивільних: Єрмак та Келлог провели зустріч у рамках Bring Kids Back UA

Глава ОП Андрій Єрмак разом зі спецпредставником президента США, генералом Кітом Келлогом провели зустріч у Центрі захисту прав дитини в рамках ініціативи Президента Зеленського Bring Kids Back UA. Обговорили масові порушення прав людини з боку рф - незаконну депортацію українських дітей, утримання цивільних на окупованих територіях і в росії, передає УНН.

Деталі

За словами глави ОП, на зустрічі були присутні Омбудсмен Дмитро Лубінець, радниця Президента з прав дитини Дар’я Герасимчук і співголова міжнародної експертної групи високого рівня Bring Kids Back UA Леді Гелена Кеннеді.

Ми обговорили масові порушення прав людини з боку рф - незаконну депортацію українських дітей, утримання цивільних на окупованих територіях і в росії. Представив ініціативу Bring Kids Back UA, яка об’єднує зусилля держави, громадянського суспільства та міжнародних партнерів. Це питання не лише гуманітарне - це питання глобальної справедливості й безпеки 

- повідомив Єрмак.

Глава ОП наголосив, що українські діти не можуть бути предметом торгу.

2 червня Україна офіційно передала росії початковий список дітей і формальний запит на їхнє повернення. Зараз очікуємо на дії від рф. Понад 16 000 випадків незаконного утримання, з яких щонайменше 1800 - на території росії. Близько 900 загиблих дітей, понад 2000 поранених. Щонайменше 19 випадків сексуального насильства над дітьми. Ці злочини мають бути зупинені. Спільними зусиллями повернемо кожну дитину додому. Це важливо 

- резюмував Єрмак.

ЄСПЛ визнав системну депортацію окупантами українських дітей до рф з червня-2014 до вересня-202210.07.25, 16:35 • 3458 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна
Кіт Келлог
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
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