Фокус на поверненні дітей та незаконно утримуваних цивільних: Єрмак та Келлог провели зустріч у рамках Bring Kids Back UA
Київ • УНН
Глава ОП Андрій Єрмак та спецпредставник президента США Кіт Келлог обговорили депортацію українських дітей та утримання цивільних. Україна передала рф список дітей та очікує на їх повернення.
Глава ОП Андрій Єрмак разом зі спецпредставником президента США, генералом Кітом Келлогом провели зустріч у Центрі захисту прав дитини в рамках ініціативи Президента Зеленського Bring Kids Back UA. Обговорили масові порушення прав людини з боку рф - незаконну депортацію українських дітей, утримання цивільних на окупованих територіях і в росії, передає УНН.
Деталі
За словами глави ОП, на зустрічі були присутні Омбудсмен Дмитро Лубінець, радниця Президента з прав дитини Дар’я Герасимчук і співголова міжнародної експертної групи високого рівня Bring Kids Back UA Леді Гелена Кеннеді.
Ми обговорили масові порушення прав людини з боку рф - незаконну депортацію українських дітей, утримання цивільних на окупованих територіях і в росії. Представив ініціативу Bring Kids Back UA, яка об’єднує зусилля держави, громадянського суспільства та міжнародних партнерів. Це питання не лише гуманітарне - це питання глобальної справедливості й безпеки
Глава ОП наголосив, що українські діти не можуть бути предметом торгу.
2 червня Україна офіційно передала росії початковий список дітей і формальний запит на їхнє повернення. Зараз очікуємо на дії від рф. Понад 16 000 випадків незаконного утримання, з яких щонайменше 1800 - на території росії. Близько 900 загиблих дітей, понад 2000 поранених. Щонайменше 19 випадків сексуального насильства над дітьми. Ці злочини мають бути зупинені. Спільними зусиллями повернемо кожну дитину додому. Це важливо
ЄСПЛ визнав системну депортацію окупантами українських дітей до рф з червня-2014 до вересня-202210.07.25, 16:35 • 3458 переглядiв