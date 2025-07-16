Фокус на поверненні дітей та незаконно утримуваних цивільних: Єрмак та Келлог провели зустріч у рамках Bring Kids Back UA

Глава ОП Андрій Єрмак разом зі спецпредставником президента США, генералом Кітом Келлогом провели зустріч у Центрі захисту прав дитини в рамках ініціативи Президента Зеленського Bring Kids Back UA. Обговорили масові порушення прав людини з боку рф - незаконну депортацію українських дітей, утримання цивільних на окупованих територіях і в росії, передає УНН.

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За словами глави ОП, на зустрічі були присутні Омбудсмен Дмитро Лубінець, радниця Президента з прав дитини Дар’я Герасимчук і співголова міжнародної експертної групи високого рівня Bring Kids Back UA Леді Гелена Кеннеді.

Ми обговорили масові порушення прав людини з боку рф - незаконну депортацію українських дітей, утримання цивільних на окупованих територіях і в росії. Представив ініціативу Bring Kids Back UA, яка об’єднує зусилля держави, громадянського суспільства та міжнародних партнерів. Це питання не лише гуманітарне - це питання глобальної справедливості й безпеки - повідомив Єрмак.

Глава ОП наголосив, що українські діти не можуть бути предметом торгу.

2 червня Україна офіційно передала росії початковий список дітей і формальний запит на їхнє повернення. Зараз очікуємо на дії від рф. Понад 16 000 випадків незаконного утримання, з яких щонайменше 1800 - на території росії. Близько 900 загиблих дітей, понад 2000 поранених. Щонайменше 19 випадків сексуального насильства над дітьми. Ці злочини мають бути зупинені. Спільними зусиллями повернемо кожну дитину додому. Це важливо - резюмував Єрмак.

ЄСПЛ визнав системну депортацію окупантами українських дітей до рф з червня-2014 до вересня-2022