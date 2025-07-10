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ЄСПЛ визнав системну депортацію окупантами українських дітей до рф з червня-2014 до вересня-2022 10 липня 2025

Київ • УНН

 • 844 перегляди

Європейський суд з прав людини встановив, що росія системно переміщувала та усиновлювала українських дітей з червня 2014 року, порушуючи Конвенцію про захист прав людини. Після лютого 2022 року ці злочини набули більшого масштабу, а законодавчі зміни в РФ спростили набуття громадянства та усиновлення.

ЄСПЛ визнав системну депортацію окупантами українських дітей до рф з червня-2014 до вересня-2022

Європейський суд з прав людини встановив, що російська федерація здійснювала системне переміщення та подальше усиновлення українських дітей у період з червня 2014 року до вересня 2022 року. Такі дії порушують статті 3, 5, і 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство юстиції України.

Деталі

Суд також визнав, що після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року ці злочини набули ще більшого масштабу та системності.

ЄСПЛ підтвердив, що з травня 2022 року в рф були ухвалені законодавчі зміни, які суттєво спростили процес набуття українськими дітьми російського громадянства та їхнього усиновлення. Це свідчить про реалізацію довгострокової, фактично постійної політики цілеспрямованого вилучення українських дітей з-під опіки їхніх законних представників.

- йдеться у повідомленні Мін'юсту.

Підтверджено також, що процеси незаконного переміщення, зміни громадянства та усиновлення координувалися на найвищому державному рівні в рф. Зокрема, уповноважена з прав дитини при президенті рф особисто усиновила дитину, вивезену з Маріуполя.

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У Міністерстві юстиції повідомили також, що для фіксації таких випадків та повернення дітей додому Мін’юст створив Реєстр депортованих або примусово переміщених дітей.

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Лілія Набока

Лілія Набока

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