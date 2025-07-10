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ЕСПЧ признал системную депортацию оккупантами украинских детей в РФ с июня 2014 по сентябрь 2022 года

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Европейский суд по правам человека установил, что Россия системно перемещала и усыновляла украинских детей с июня 2014 года, нарушая Конвенцию о защите прав человека. После февраля 2022 года эти преступления приобрели больший масштаб, а законодательные изменения в РФ упростили получение гражданства и усыновление.

ЕСПЧ признал системную депортацию оккупантами украинских детей в РФ с июня 2014 по сентябрь 2022 года

Европейский суд по правам человека установил, что Российская Федерация осуществляла системное перемещение и последующее усыновление украинских детей в период с июня 2014 года по сентябрь 2022 года. Такие действия нарушают статьи 3, 5 и 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Об этом говорится в решении ЕСПЧ, сообщает УНН со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Подробности

Суд также признал, что после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года эти преступления приобрели еще больший масштаб и системность.

ЕСПЧ подтвердил, что с мая 2022 года в РФ были приняты законодательные изменения, которые существенно упростили процесс получения украинскими детьми российского гражданства и их усыновления. Это свидетельствует о реализации долгосрочной, фактически постоянной политики целенаправленного изъятия украинских детей из-под опеки их законных представителей.

- говорится в сообщении Минюста.

Подтверждено также, что процессы незаконного перемещения, изменения гражданства и усыновления координировались на высшем государственном уровне в РФ. В частности, уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ лично усыновила ребенка, вывезенного из Мариуполя.

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В Министерстве юстиции сообщили также, что для фиксации таких случаев и возвращения детей домой Минюст создал Реестр депортированных или принудительно перемещенных детей.

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Лилия Набока

Лилия Набока

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