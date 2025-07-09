ЕСПЧ признал Россию виновной: в Минюсте прокомментировали историческое решение об ответственности Москвы

Решение Европейского суда по правам человека носит беспрецедентный характер - в Министерстве юстиции Украины считают его в числе самых весомых в практике межгосударственных дел, передает УНН.

Детали

ЕСПЧ признал системные и массовые нарушения прав человека, совершенные Россией на оккупированных территориях Украины с 2014 года и в ходе полномасштабного вторжения с 2022 года. Суд не только подтвердил системные и массовые нарушения прав человека, совершенные РФ с 2014 года на оккупированных территориях Украины и во время полномасштабной агрессии, но и очертил более широкий правовой контекст. - сообщает Минюст.

В сообщении на сайте Министерства юстиции Украины подчеркивается: решение ЕСПЧ имеет беспрецедентный характер и уже может считаться одним из самых весомых в практике межгосударственных дел.

В Минюсте также объясняют:

Европейский суд по правам человека подчеркнул, что агрессия РФ не ограничивается Украиной — она является глобальной угрозой, которая ставит под сомнение саму идею сосуществования государств в правовом поле. - говорится в сообщении.

ЕСПЧ признал, что Россия ведет целенаправленную кампанию на уничтожение украинского государства как субъекта международного права.

Дополнение

В Министерстве юстиции напомнили, что за 10 лет работы над этим делом украинские специалисты, представители власти, собрали и подали в ЕСПЧ масштабный массив доказательств.

Благодаря этой титанической работе Украина сегодня получила результат, который без преувеличения можно назвать победой на международной арене и очередным весомым шагом к обеспечению всеобъемлющей ответственности РФ.

Напомним

Европейский суд по правам человека заявил в среду, что Россия нарушила международное право в Украине. Это первый случай, когда международный суд признал Москву ответственной за нарушение прав человека с момента полномасштабного вторжения в 2022 году