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Україна виграла справу проти рф у ЄСПЛ: про що йдеться
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Україна виграла справу проти рф у ЄСПЛ: про що йдеться
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Україна виграла справу проти рф у ЄСПЛ: про що йдеться

Київ • УНН

 • 2347 перегляди

Європейський суд з прав людини виніс рішення на користь України у справі проти російської федерації. Це рішення підтверджує порушення прав людини з боку рф.

Україна виграла справу проти рф у ЄСПЛ: про що йдеться

Європейський суд з прав людини заявив у середу, що росія порушила міжнародне право в Україні. Це перший випадок, коли міжнародний суд визнав москву відповідальною за порушення прав людини з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році, повідомляє УНН з посиланням на рішення суду ЄСПЛ, яке транслюють онлайн.

Деталі

Судді Європейського суду з прав людини у Страсбурзі винесли рішення за чотирма справами, порушеними Україною та Нідерландами проти росії, які охоплюють широкий спектр ймовірних порушень прав людини з початку конфлікту, включаючи збиття рейсу MH17 Malaysia Airlines та викрадення українських дітей.

Рішення значною мірою символічне. Скарги були подані до керівного органу суду, який виключив москву у 2022 році після повномасштабного вторгнення.

Родини жертв катастрофи MH17 вважають це рішення важливою віхою у своїх 11-річних пошуках справедливості.

Це справжній крок до розуміння того, хто насправді відповідальний

- сказав Томас Шансман, який втратив свого 18-річного сина Квінна в трагедії.

Це рішення не буде останнім рішенням Європейського суду з прав людини, що стосується війни. У Києва є інші справи, що розглядаються проти росії, і майже 10 тисяч справ, поданих окремими особами проти кремля.

Рішення у Страсбурзі є окремими від кримінального переслідування в Нідерландах, у якому двоє росіян та українець були заочно засуджені за численні вбивства за їхню роль у збитті рейсу MH17.

Президент ЄСПЛ Маттіс Гійомар оголосив, що, зокрема, у справі про збиття рейсу MH17 мали місце порушення статті 2 та 13.

Суд одноголосно постановив, що страждання родичів жертв MH17 підпадають під сферу застосування статті 3 Конвенції (заборона нелюдського або принизливого поводження).

В інших заявах були визнанні порушення Європейської конвенції з прав людини, зокрема статей 2-5, 8–11, 13 і 14 - право на життя, заборона тортур, свободи слова, мирних зібрань, свобода совісті та низки інших.

Серед оглядачів редактор "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк уже заявив про "приголомшливу перемогу України та Нідерландів сьогодні в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) проти рф". "Сьогодні це нічого конкретного не означає, але коли справедливість врешті здійсниться в майбутньому, москві доведеться за це платити", - написав Йозвяк у X.

Доповнення

Справа "Україна та Нідерланди проти росії", яка стосується порушення прав людини на окупованому росією Донбасі, збиття MH17 і повномасштабної війни є найбільшою міждержавною справою, яка об’єднує одразу чотири заяви: № 8019/16, 43800/14, 28525/20 та 11055/22.

Вона охоплює період із 2014 року до сьогодення і стосується злочинів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. До справи також включено скарги на дії рф під час повномасштабного вторгнення, що розпочалося 24 лютого 2022 року.

Окрему частину провадження становить заява Нідерландів щодо збиття малайзійського "Боїнга" рейсу MH17 у липні 2014 року, внаслідок чого загинули всі 298 осіб на борту.

ЄСПЛ встановив, що збиття рейсу MH17 сталося на території, яка перебувала під ефективним контролем російських окупаційних адміністрацій, а отже події підпадають під юрисдикцію рф.

25 січня 2023 року ЄСПЛ визнав справу частково прийнятною й перейшов до розгляду по суті. З огляду на масштаб порушень, до справи долучилися 26 держав і низка міжнародних організацій як треті сторони. Очікується, що найближчим часом ЄСПЛ ухвалить рішення та перейде до розгляду питання справедливої сатисфакції.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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