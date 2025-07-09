Украина выиграла дело против рф в ЕСПЧ: о чем идет речь

Европейский суд по правам человека заявил в среду, что россия нарушила международное право в Украине. Это первый случай, когда международный суд признал москву ответственной за нарушения прав человека с момента полномасштабного вторжения в 2022 году, сообщает УНН со ссылкой на решение суда ЕСПЧ, которое транслируют онлайн.

Детали

Судьи Европейского суда по правам человека в Страсбурге вынесли решение по четырем делам, возбужденным Украиной и Нидерландами против россии, которые охватывают широкий спектр предполагаемых нарушений прав человека с начала конфликта, включая сбитие рейса MH17 Malaysia Airlines и похищение украинских детей.

Решение в значительной степени символическое. Жалобы были поданы в руководящий орган суда, который исключил москву в 2022 году после полномасштабного вторжения.

Семьи жертв катастрофы MH17 считают это решение важной вехой в своих 11-летних поисках справедливости.

Это настоящий шаг к пониманию того, кто на самом деле ответственен - сказал Томас Шансман, который потерял своего 18-летнего сына Куинна в трагедии.

Это решение не будет последним решением Европейского суда по правам человека, касающимся войны. У Киева есть другие дела, рассматриваемые против россии, и почти 10 тысяч дел, поданных отдельными лицами против кремля.

Решения в Страсбурге являются отдельными от уголовного преследования в Нидерландах, в котором двое россиян и украинец были заочно осуждены за многочисленные убийства за их роль в сбитии рейса MH17.

Президент ЕСПЧ Маттис Гийомар объявил, что, в частности, по делу о сбитии рейса MH17 имели место нарушения статьи 2 и 13.

Суд единогласно постановил, что страдания родственников жертв MH17 подпадают под сферу применения статьи 3 Конвенции (запрет бесчеловечного или унижающего достоинство обращения).

В других заявлениях были признаны нарушения Европейской конвенции по правам человека, в частности статей 2-5, 8-11, 13 и 14 - право на жизнь, запрет пыток, свободы слова, мирных собраний, свобода совести и ряда других.

Среди обозревателей редактор "Радио Свобода" Рикард Йозвяк уже заявил о "потрясающей победе Украины и Нидерландов сегодня в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) против рф". "Сегодня это ничего конкретного не означает, но когда справедливость наконец осуществится в будущем, москве придется за это платить", - написал Йозвяк в X.

Дополнение

Дело "Украина и Нидерланды против россии", касающееся нарушения прав человека на оккупированном россией Донбассе, сбития MH17 и полномасштабной войны, является крупнейшим межгосударственным делом, которое объединяет сразу четыре заявления: № 8019/16, 43800/14, 28525/20 и 11055/22.

Оно охватывает период с 2014 года по настоящее время и касается преступлений на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В дело также включены жалобы на действия рф во время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля 2022 года.

Отдельную часть производства составляет заявление Нидерландов относительно сбития малайзийского "Боинга" рейса MH17 в июле 2014 года, в результате чего погибли все 298 человек на борту.

ЕСПЧ установил, что сбитие рейса MH17 произошло на территории, которая находилась под эффективным контролем российских оккупационных администраций, а следовательно, события подпадают под юрисдикцию рф.

25 января 2023 года ЕСПЧ признал дело частично приемлемым и перешел к рассмотрению по существу. Учитывая масштаб нарушений, к делу присоединились 26 государств и ряд международных организаций в качестве третьих сторон. Ожидается, что в ближайшее время ЕСПЧ примет решение и перейдет к рассмотрению вопроса справедливой сатисфакции.