ЄСПЛ визнав росію винною: в Мін'юсті прокоментували історичне рішення щодо відповідальності москви

Рішення Європейського суду з прав людини має безпрецедентний характер - у Міністерстві юстиції України вважають його у числі найвагоміших в практиці міждержавних справ, передає УНН.

Деталі

ЄСПЛ визнав системні та масові порушення прав людини, вчинені росією на окупованих територіях України з 2014 року та в ході повномасштабного вторгнення з 2022 року. Суд не лише підтвердив системні та масові порушення прав людини, вчинені рф з 2014 року на окупованих територіях України та під час повномасштабної агресії, а й окреслив ширший правовий контекст. - повідомляє Мін'юст.

У дописі на сайті Міністерства юстиції України підкреслюється: рішення ЄСПЛ має безпрецедентний характер і вже може вважатися одним з найвагоміших у практиці міждержавних справ.

У Мін'юсті також пояснюють:

Європейський суд з прав людини підкреслив, що агресія рф не обмежується Україною — вона є глобальною загрозою, яка ставить під сумнів саму ідею співіснування держав у правовому полі. - ідеться у дописі.

ЄСПЛ визнав, що росія веде цілеспрямовану кампанію на знищення української держави як субʼєкта міжнародного права.

Доповнення

У Міністерстві юстиції нагадали, що за 10 років роботи над цією справою українські фахівці, представники влади, зібрали та подали до ЄСПЛ масштабний масив доказів.

Завдяки цій титанічній роботі Україна сьогодні отримала результат, який без перебільшення можна назвати перемогою на міжнародній арені та черговим вагомим кроком до забезпечення всеосяжної відповідальності рф.

Нагадаємо

Європейський суд з прав людини заявив у середу, що росія порушила міжнародне право в Україні. Це перший випадок, коли міжнародний суд визнав москву відповідальною за порушення прав людини з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році