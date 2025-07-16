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Фокус на возвращении детей и незаконно удерживаемых гражданских: Ермак и Келлог провели встречу в рамках Bring Kids Back UA

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Глава ОП Андрей Ермак и спецпредставитель президента США Кит Келлог обсудили депортацию украинских детей и содержание гражданских. Украина передала рф список детей и ожидает их возвращения.

Фокус на возвращении детей и незаконно удерживаемых гражданских: Ермак и Келлог провели встречу в рамках Bring Kids Back UA

Глава ОП Андрей Ермак вместе со спецпредставителем президента США, генералом Китом Келлогом провели встречу в Центре защиты прав ребенка в рамках инициативы Президента Зеленского Bring Kids Back UA. Обсудили массовые нарушения прав человека со стороны РФ - незаконную депортацию украинских детей, содержание гражданских на оккупированных территориях и в россии, передает УНН.

Детали

По словам главы ОП, на встрече присутствовали Омбудсмен Дмитрий Лубинец, советница Президента по правам ребенка Дарья Герасимчук и сопредседатель международной экспертной группы высокого уровня Bring Kids Back UA Леди Хелена Кеннеди.

Мы обсудили массовые нарушения прав человека со стороны рф - незаконную депортацию украинских детей, содержание гражданских на оккупированных территориях и в россии. Представил инициативу Bring Kids Back UA, которая объединяет усилия государства, гражданского общества и международных партнеров. Это вопрос не только гуманитарный - это вопрос глобальной справедливости и безопасности

- сообщил Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что украинские дети не могут быть предметом торга.

2 июня Украина официально передала россии первоначальный список детей и формальный запрос на их возвращение. Сейчас ожидаем действий от рф. Более 16 000 случаев незаконного содержания, из которых по меньшей мере 1800 - на территории россии. Около 900 погибших детей, более 2000 раненых. По меньшей мере 19 случаев сексуального насилия над детьми. Эти преступления должны быть остановлены. Совместными усилиями вернем каждого ребенка домой. Это важно

- резюмировал Ермак.

ЕСПЧ признал системную депортацию оккупантами украинских детей в РФ с июня 2014 по сентябрь 2022 года10.07.25, 16:35 • 3458 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоВойна
Кит Келлог
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
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