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Украине удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий - ОП

Киев • УНН

 • 1108 просмотра

Украина вернула еще одну группу детей с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Среди спасенных – ребенок, которому запрещали говорить по-украински, и подросток, подвергшийся давлению пропаганды.

Украине удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий - ОП

Еще одну группу украинских детей удалось вернуть с временно оккупированных территорий. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще одну группу детей с временно оккупированных территорий

 - сообщил Ермак.

По его словам, среди спасенных - 13-летняя девочка, которой запрещали говорить по-украински в школе; мальчик, которого вывезли в рф, и мама смогла забрать его, несмотря на многочисленные препятствия; подросток, который замкнулся в себе из-за давления и пропаганды; ребенок, который боялся даже упоминать название своей страны.

Украина рассчитывает на помощь партнеров в деле возвращения детей - Зеленский10.07.25, 17:08 • 5753 просмотра

Сегодня все они в безопасности, рядом с родными, на свободной земле 

- резюмировал глава ОП.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоВойна
Андрій Єрмак
Украина
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