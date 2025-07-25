Украине удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий - ОП

Еще одну группу украинских детей удалось вернуть с временно оккупированных территорий. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще одну группу детей с временно оккупированных территорий - сообщил Ермак.

По его словам, среди спасенных - 13-летняя девочка, которой запрещали говорить по-украински в школе; мальчик, которого вывезли в рф, и мама смогла забрать его, несмотря на многочисленные препятствия; подросток, который замкнулся в себе из-за давления и пропаганды; ребенок, который боялся даже упоминать название своей страны.

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Сегодня все они в безопасности, рядом с родными, на свободной земле - резюмировал глава ОП.

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