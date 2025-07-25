Украине удалось вернуть еще одну группу детей с оккупированных территорий - ОП
Киев • УНН
Украина вернула еще одну группу детей с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Среди спасенных – ребенок, которому запрещали говорить по-украински, и подросток, подвергшийся давлению пропаганды.
Еще одну группу украинских детей удалось вернуть с временно оккупированных территорий. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще одну группу детей с временно оккупированных территорий
По его словам, среди спасенных - 13-летняя девочка, которой запрещали говорить по-украински в школе; мальчик, которого вывезли в рф, и мама смогла забрать его, несмотря на многочисленные препятствия; подросток, который замкнулся в себе из-за давления и пропаганды; ребенок, который боялся даже упоминать название своей страны.
Украина рассчитывает на помощь партнеров в деле возвращения детей - Зеленский10.07.25, 17:08 • 5753 просмотра
Сегодня все они в безопасности, рядом с родными, на свободной земле
Фокус на возвращении детей и незаконно удерживаемых гражданских: Ермак и Келлог провели встречу в рамках Bring Kids Back UA16.07.25, 17:28 • 3065 просмотров