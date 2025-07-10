Украина рассчитывает на помощь партнеров в деле возвращения детей - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров помочь вернуть тысячи украинских детей, похищенных россией. Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции в Риме, передает УНН.

Детали

Мы должны бороться за наших детей. Это важно. Мы очень рассчитываем на дальнейшую поддержку в этом направлении - сказал Зеленский.

Мы постоянно работаем над вопросами возвращения украинских детей, которые были похищены россией. Тысячи детей, которых мы должны вернуть домой к родным, чтобы россияне не прятали их где-то на временно оккупированных территориях или в россии. Чтобы они не учили их ненависти к Украине и к Европе. Мы видим, какая пропаганда в россии, мы видим, какие у них принципы, какие их и ценности - подчеркнул президент.

Дополнение

Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что более 80% украинцев находятся в хроническом стрессе из-за усталости, напряжения и отчаяния. Она отметила, что экономика страны держится на усилиях людей, которые работают после ночей в подвалах.