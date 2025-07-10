Понад 80% українців живуть у хронічному стресі - Зеленська

Понад 80% українців живуть у хронічному стресі через втому, напругу і відчай, повідомила перша леді України Олена Зеленська під час виступу на конференції з відбудови України у Римі у четвер, передає кореспондент УНН.

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"Понад 80% українців живуть у хронічному стресі та емоційній напрузі. Є багато сумних мемів на цю тему. Це коли люди після обстрілів пишуть у робочому чаті: "Живий, тож сьогодні на роботу виходжу", - розповіла Зеленська.

Перша леді додала, що українська економіка тримається на зусиллях людей, які постійно відчувають втому, напругу і страх.

"Наша економіка продовжує функціонувати завдяки мільйонам людей, які йдуть на роботу після ночей, проведених у підвалах. У ці моменти головними емоціями, які вони переживають, є втома, напруга і відчай", - повідомила Зеленська.

Доповнення

Олена Зеленська також повідомила, що сьогодні в Україні працює 11 тисяч реабілітологів, які вже допомогли 600 тисячам людей. Також наша держава започаткувала міжнародне медичне партнерство.