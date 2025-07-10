Более 80% украинцев живут в хроническом стрессе - Зеленская

Более 80% украинцев живут в хроническом стрессе из-за усталости, напряжения и отчаяния, сообщила первая леди Украины Елена Зеленская во время выступления на конференции по восстановлению Украины в Риме в четверг, передает корреспондент УНН.

Детали

"Более 80% украинцев живут в хроническом стрессе и эмоциональном напряжении. Есть много грустных мемов на эту тему. Это когда люди после обстрелов пишут в рабочем чате: "Жив, так что сегодня на работу выхожу", - рассказала Зеленская.

Первая леди добавила, что украинская экономика держится на усилиях людей, которые постоянно испытывают усталость, напряжение и страх.

"Наша экономика продолжает функционировать благодаря миллионам людей, которые идут на работу после ночей, проведенных в подвалах. В эти моменты главными эмоциями, которые они переживают, являются усталость, напряжение и отчаяние", - сообщила Зеленская.

Дополнение

Елена Зеленская также сообщила, что сегодня в Украине работает 11 тысяч реабилитологов, которые уже помогли 600 тысячам человек. Также наше государство начало международное медицинское партнерство.