Более 80% украинцев живут в хроническом стрессе - Зеленская

$41.770.07
48.840.21
ukenru
Число жертв среди гражданских в Украине за июнь достигло максимума за три года: данные миссии ООН по правам человека
11:35 • 4174 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине за июнь достигло максимума за три года: данные миссии ООН по правам человека
10:35 • 10650 просмотра
Позволит привлечь до €10 млрд на восстановление: ЕС запускает новый фонд для Украины
09:06 • 15510 просмотра
Убийство сотрудника СБУ в Киеве: открыто уголовное производство
10 июля, 05:46 • 25223 просмотра
Полицейская среди жертв атаки рф на Киев: показали последствия
10 июля, 05:30 • 59273 просмотра
Еврокубковый поход "Шахтера": анонс матча против "Ильвеса", где смотреть и кто фаворит
Эксклюзив
10 июля, 05:21 • 28088 просмотра
Конференция по восстановлению Украины в Риме: какой помощи стоит ожидать и какие суммы нужны нашему государству
9 июля, 18:25 • 53840 просмотра
Поставки оружия в Украину и усиление санкций: Зеленский раскрыл детали встречи с Келлогом
9 июля, 14:59 • 147547 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах
Эксклюзив
9 июля, 13:32 • 78906 просмотра
"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
9 июля, 13:09 • 83552 просмотра
Инфляция в Украине замедлилась до 14,3%. Фрукты подорожали, овощи - подешевели
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+28°
2м/с
52%
742мм
Популярные новости
Атака рф на Киев: 16 пострадавших, уничтожена амбулатория10 июля, 05:10 • 30574 просмотра
Львов страдает от масштабных подтоплений из-за ливня: местами вода достигает почти 3 метров10 июля, 06:16 • 19230 просмотра
Для восстановления Украины нужен новый "План Маршалла" - Келлог07:25 • 10100 просмотра
Смертельная стрельба в Киеве: убит полковник СБУ Иван Воронич08:58 • 15212 просмотра
Судебная тишина и зарплата 641 тысяча гривен: что известно о деле главного юриста НБУ Александра Зимы12:07 • 5746 просмотра
публикации
Судебная тишина и зарплата 641 тысяча гривен: что известно о деле главного юриста НБУ Александра Зимы12:07 • 5795 просмотра
Еврокубковый поход "Шахтера": анонс матча против "Ильвеса", где смотреть и кто фаворит 10 июля, 05:30 • 59273 просмотра
Defence City: кто получит льготы, а кто может оказаться за бортом9 июля, 17:25 • 66789 просмотра
В Украине активизировалась борьба с коррупцией: почему главную роль играют СБУ, ГБР, БЭБ, Нацпол и прокуратура, а не НАБУ9 июля, 17:01 • 72590 просмотра
"Цены на лекарства не упали, аптеки в минусе": Сердюк объяснил последствия отмены маркетинговых договоров9 июля, 16:16 • 78794 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Джорджия Мелони
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Италия
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 140482 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 269899 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 449258 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 278164 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 386728 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Рейс 17 Malaysia Airlines
ЗРК Бук
Холм
9К720 Искандер

Более 80% украинцев живут в хроническом стрессе - Зеленская

Киев • УНН

 • 271 просмотра

Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что более 80% украинцев находятся в хроническом стрессе из-за усталости, напряжения и отчаяния. Она отметила, что экономика страны держится на усилиях людей, которые работают после ночей в подвалах.

Более 80% украинцев живут в хроническом стрессе - Зеленская

Более 80% украинцев живут в хроническом стрессе из-за усталости, напряжения и отчаяния, сообщила первая леди Украины Елена Зеленская во время выступления на конференции по восстановлению Украины в Риме в четверг, передает корреспондент УНН.

Детали

"Более 80% украинцев живут в хроническом стрессе и эмоциональном напряжении. Есть много грустных мемов на эту тему. Это когда люди после обстрелов пишут в рабочем чате: "Жив, так что сегодня на работу выхожу", - рассказала Зеленская.

Первая леди добавила, что украинская экономика держится на усилиях людей, которые постоянно испытывают усталость, напряжение и страх.

"Наша экономика продолжает функционировать благодаря миллионам людей, которые идут на работу после ночей, проведенных в подвалах. В эти моменты главными эмоциями, которые они переживают, являются усталость, напряжение и отчаяние", - сообщила Зеленская.

Дополнение

Елена Зеленская также сообщила, что сегодня в Украине работает 11 тысяч реабилитологов, которые уже помогли 600 тысячам человек. Также наше государство начало международное медицинское партнерство.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоЗдоровье
Рим
Украина
Елена Зеленская
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9