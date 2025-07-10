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В Україні станом на сьогодні працює 11 тисяч реабілітологів - Олена Зеленська

Київ • УНН

 • 244 перегляди

В Україні працює 11 тисяч реабілітологів, які допомогли 600 тисячам людей. Країна також започаткувала міжнародне медичне партнерство.

В Україні станом на сьогодні працює 11 тисяч реабілітологів - Олена Зеленська

Сьогодні в Україні працює 11 тисяч реабілітологів, які вже допомогли 600 тисячам людей. Також наша держава започаткувала міжнародне медичне партнерство, повідомила під час виступу на Конференції з відбудови України перша леді Олена Зеленська, повідомляє УНН.

Деталі

Врятувати життя недостатньо. Потрібно допомогти людям знову жити повноцінно. Сьогодні в Україні працює 11 тисяч реабілітологів. Це в сім разів більше, ніж у 2022 році. Лише за останні два роки вони допомогли 600 тисячам українців

- повідомила перша леді.

Зеленська також розповіла, що Україна започаткувала міжнародне медичне партнерство і закликала партнерів приєднатися до цього проєкту.

Ми вчимося в колег з кращих європейських клінік. Ми дуже вдячні цим клінікам і вашим країнам. Але наш досвід так зріс, що ми вже можемо ним ділитися. З цією метою Україна започаткувала медичне партнерство. Це пряма міжнародна співпраця між медичними закладами і я запрошую вас долучитися

- заявила Олена Зеленська.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів створити чіткий план відбудови держави, наголошуючи на підході в стилі "Плану Маршала". Він зазначив, що відбудова України модернізує європейську інфраструктуру та промисловість.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоЗдоров'я
Володимир Зеленський
Україна
Олена Зеленська
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