В Україні станом на сьогодні працює 11 тисяч реабілітологів - Олена Зеленська

Сьогодні в Україні працює 11 тисяч реабілітологів, які вже допомогли 600 тисячам людей. Також наша держава започаткувала міжнародне медичне партнерство, повідомила під час виступу на Конференції з відбудови України перша леді Олена Зеленська, повідомляє УНН.

Деталі

Врятувати життя недостатньо. Потрібно допомогти людям знову жити повноцінно. Сьогодні в Україні працює 11 тисяч реабілітологів. Це в сім разів більше, ніж у 2022 році. Лише за останні два роки вони допомогли 600 тисячам українців - повідомила перша леді.

Зеленська також розповіла, що Україна започаткувала міжнародне медичне партнерство і закликала партнерів приєднатися до цього проєкту.

Ми вчимося в колег з кращих європейських клінік. Ми дуже вдячні цим клінікам і вашим країнам. Але наш досвід так зріс, що ми вже можемо ним ділитися. З цією метою Україна започаткувала медичне партнерство. Це пряма міжнародна співпраця між медичними закладами і я запрошую вас долучитися - заявила Олена Зеленська.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів створити чіткий план відбудови держави, наголошуючи на підході в стилі "Плану Маршала". Він зазначив, що відбудова України модернізує європейську інфраструктуру та промисловість.