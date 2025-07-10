Потрібен "План Маршала": Зеленський закликав до чіткої стратегії відбудови України

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів створити чіткий план відбудови нашої держави. Необхідним є підхід у стилі "Плана Маршала", наголосив Зеленський під час Конференції з відбудови України, повідомляє УНН.

Деталі

Ми знаємо, що потрібно, щоб відбудувати наші життя. Потрібен систематичний підхід. Коаліція з чітким лідерством, країни і компанії, які можуть очолити і привести за собою інших. Нам потрібен чіткий план відбудови - заявив Зеленський.

Зеленський також згадав, як "План Маршала" допоміг відбудувати післявоєнну Європу. Тепер така модель може допомогти Україні.

Подумайте про ту роль, яку відіграв "План Маршала" в Європі, яка насолоджувалася економічним зростанням протягом багатьох декад. Нам потрібен підхід у стилі "Плану Маршала". І ми повинні розвинути його разом - повідомив Президент.

Глава держави наголосив, що відбудова Україна є також шляхом до модернізації європейської інфраструктури.

Відбудова України – це не лише про нашу країну. Це і про європейські країни, ваші компанії. Те, як ми відбудовуємо країну, може модернізувати вашу інфраструктуру та промисловість - наголосив Зеленський.

Доповнення

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив про необхідність "Плану Маршалла" для відбудови України після припинення вогню. Він високо оцінив дії Президента Зеленського та його команди.