Потрібен "План Маршала": Зеленський закликав до чіткої стратегії відбудови України
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів створити чіткий план відбудови держави, наголошуючи на підході в стилі "Плану Маршала". Він зазначив, що відбудова України модернізує європейську інфраструктуру та промисловість.
Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів створити чіткий план відбудови нашої держави. Необхідним є підхід у стилі "Плана Маршала", наголосив Зеленський під час Конференції з відбудови України, повідомляє УНН.
Деталі
Ми знаємо, що потрібно, щоб відбудувати наші життя. Потрібен систематичний підхід. Коаліція з чітким лідерством, країни і компанії, які можуть очолити і привести за собою інших. Нам потрібен чіткий план відбудови
Зеленський також згадав, як "План Маршала" допоміг відбудувати післявоєнну Європу. Тепер така модель може допомогти Україні.
Подумайте про ту роль, яку відіграв "План Маршала" в Європі, яка насолоджувалася економічним зростанням протягом багатьох декад. Нам потрібен підхід у стилі "Плану Маршала". І ми повинні розвинути його разом
Глава держави наголосив, що відбудова Україна є також шляхом до модернізації європейської інфраструктури.
Відбудова України – це не лише про нашу країну. Це і про європейські країни, ваші компанії. Те, як ми відбудовуємо країну, може модернізувати вашу інфраструктуру та промисловість
Доповнення
Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив про необхідність "Плану Маршалла" для відбудови України після припинення вогню. Він високо оцінив дії Президента Зеленського та його команди.