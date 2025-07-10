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Нужен "План Маршалла": Зеленский призвал к четкой стратегии восстановления Украины

Киев • УНН

 • 101 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров создать четкий план восстановления государства, делая акцент на подходе в стиле "Плана Маршалла". Он отметил, что восстановление Украины модернизирует европейскую инфраструктуру и промышленность.

Нужен "План Маршалла": Зеленский призвал к четкой стратегии восстановления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров создать четкий план восстановления нашего государства. Необходим подход в стиле "Плана Маршалла", подчеркнул Зеленский во время Конференции по восстановлению Украины, сообщает УНН.

Детали

Мы знаем, что нужно, чтобы восстановить нашу жизнь. Нужен систематический подход. Коалиция с четким лидерством, страны и компании, которые могут возглавить и повести за собой других. Нам нужен четкий план восстановления

 - заявил Зеленский.

Зеленский также упомянул, как "План Маршалла" помог восстановить послевоенную Европу. Теперь такая модель может помочь Украине.

Подумайте о той роли, которую сыграл "План Маршалла" в Европе, которая наслаждалась экономическим ростом на протяжении многих десятилетий. Нам нужен подход в стиле "Плана Маршалла". И мы должны разработать его вместе

- сообщил Президент.

Глава государства подчеркнул, что восстановление Украины является также путем к модернизации европейской инфраструктуры.

Восстановление Украины – это не только о нашей стране. Это и о европейских странах, ваших компаниях. То, как мы восстанавливаем страну, может модернизировать вашу инфраструктуру и промышленность

- подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил о необходимости "Плана Маршалла" для восстановления Украины после прекращения огня. Он высоко оценил действия Президента Зеленского и его команды.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
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