Нужен "План Маршалла": Зеленский призвал к четкой стратегии восстановления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров создать четкий план восстановления нашего государства. Необходим подход в стиле "Плана Маршалла", подчеркнул Зеленский во время Конференции по восстановлению Украины, сообщает УНН.

Детали

Мы знаем, что нужно, чтобы восстановить нашу жизнь. Нужен систематический подход. Коалиция с четким лидерством, страны и компании, которые могут возглавить и повести за собой других. Нам нужен четкий план восстановления - заявил Зеленский.

Зеленский также упомянул, как "План Маршалла" помог восстановить послевоенную Европу. Теперь такая модель может помочь Украине.

Подумайте о той роли, которую сыграл "План Маршалла" в Европе, которая наслаждалась экономическим ростом на протяжении многих десятилетий. Нам нужен подход в стиле "Плана Маршалла". И мы должны разработать его вместе - сообщил Президент.

Глава государства подчеркнул, что восстановление Украины является также путем к модернизации европейской инфраструктуры.

Восстановление Украины – это не только о нашей стране. Это и о европейских странах, ваших компаниях. То, как мы восстанавливаем страну, может модернизировать вашу инфраструктуру и промышленность - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил о необходимости "Плана Маршалла" для восстановления Украины после прекращения огня. Он высоко оценил действия Президента Зеленского и его команды.