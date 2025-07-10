Для відбудови України потрібен новий "План Маршала" - Келлог

Україна потребує застосування щодо неї "Плана Маршала" для відбудови всього, що було знищене війною. Перед тим необхідно досягти припинення вогню, заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог напередодні міжнародної конференції з відновлення України URC-2025, передає УНН.

Деталі

Я пам'ятаю зі студентських років історію американського "Плану Маршалла"... Думаю, нам потрібно зробити те саме для України – відновити втрачене - повідомив Келлог.

Він також висловив думку, що ситуація зараз дуже складна, тому необхідно досягти припинення вогню. Також спецпредставник Трампа високо оцінив дії Президента України Володимира Зеленського та його команди "за те, як розумно вони поводилися".

Мені, як колишньому солдату, важко зрозуміти рівень насильства, який зараз ви спостерігаєте в Україні… Коли ти втрачаєш понад мільйон солдатів, це вбивство в промислових масштабах - додав Келлог.

Довідково

"План Маршалла" - програма американської економічної допомоги європейським державам після Другої світової війни.

Офіційно програма так і називалася - European Recovery Program (Програма відновлення Європи), але в історію вона увійшла під іменем держсекретаря США Джорджа Маршалла, одного з її головних ініціаторів.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом. Сторони обговорили постачання зброї, посилення ППО та санкційний тиск на росію, зокрема вторинні санкції проти покупців російської нафти.

Кіт Келлог, прокоментував розмову президентів США та України. Він відзначив готовність Трампа до співпраці та подякував Зеленському за співчуття щодо повені в Техасі.