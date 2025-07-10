Для восстановления Украины нужен новый "План Маршалла" - Келлог

Украина нуждается в применении к ней "Плана Маршалла" для восстановления всего, что было уничтожено войной. Перед этим необходимо достичь прекращения огня, заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог накануне международной конференции по восстановлению Украины URC-2025, передает УНН.

Детали

Я помню со студенческих лет историю американского "Плана Маршалла"... Думаю, нам нужно сделать то же самое для Украины – восстановить утраченное - сообщил Келлог.

Он также выразил мнение, что ситуация сейчас очень сложная, поэтому необходимо достичь прекращения огня. Также спецпредставитель Трампа высоко оценил действия Президента Украины Владимира Зеленского и его команды "за то, как разумно они себя вели".

Мне, как бывшему солдату, трудно понять уровень насилия, который сейчас вы наблюдаете в Украине… Когда ты теряешь более миллиона солдат, это убийство в промышленных масштабах - добавил Келлог.

Справка

"План Маршалла" - программа американской экономической помощи европейским государствам после Второй мировой войны.

Официально программа так и называлась - European Recovery Program (Программа восстановления Европы), но в историю она вошла под именем госсекретаря США Джорджа Маршалла, одного из ее главных инициаторов.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. Стороны обсудили поставки оружия, усиление ПВО и санкционное давление на россию, в частности вторичные санкции против покупателей российской нефти.

Кит Келлог, прокомментировал разговор президентов США и Украины. Он отметил готовность Трампа к сотрудничеству и поблагодарил Зеленского за сочувствие по поводу наводнения в Техасе.