Розмова Зеленського і Трампа: Келлог розкрив подробиці

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог відреагував на розмову Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Келлога в соцмережі "Х".

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Келлог схвально відгукнувся про обох лідерів. Свого шефа він назвав "класичним Трампом, завжди готовим до співпраці". Що стосується Зеленського, то Келлог подякував йому "за його співчуття щодо жахливої втрати життів під час повені в Техасі, особливо молоді".

Обидва президенти усвідомлюють біль втрати молоді в мирний час і на війні. Співчуття є ключовою частиною лідерства – написав Келлог.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський назвав свою розмову з президентом США Дональдом Трампом "максимально продуктивною". Розмова відбулась нещодавно: йшлось про припинення російсько-української війни, а також про надання Україні американської допомоги.